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Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete girdi.

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' Aktur Park'ta hizmete girdi.
Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kurulan ve Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayan 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğindeki dönme dolap, dün gece vatandaşların hizmetine sunuldu. 'Heart of Antalya- Antalya'nın Kalbi' adı verilen Türkiye'nin en büyük, Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki 'London Eye- Londra'nın Gözü'den sonra ikinci büyük dönme dolap, kenti kuş bakışı izleme imkanı sunuyor. Bir turunu 18 dakikada tamamlayan dönme dolabında 4'ü VIP, 42 kapalı ve klimalı kabin bulunuyor. Dün gece hizmete açılan dönme dolap yoğun ilgi gördü.
Aktur Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçkin Etke, dolabın 400 ton ağırlığında ve 90 metre yükseklikte olduğunu söyledi. Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtıklarını kaydeden Ekte, "Çin'de özel olarak üretildi. Malzemelerinin kente gemilerle nakli 2 ay sürdü, kurulumu ise 8 ayda tamamlandı. Heart Of Antalya'nın üç boyutlu görsellerin oynatılabildiği ışıklandırması yaklaşık 450 bin dolara mal oldu" dedi.
Seçkin Ekte, 10 kişilik kabinler için kişi başı ücretin 30 lira, 4 kişilik VIP kabinin ücreti ise 200 lira olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldıTürkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldıTürkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldıTürkiye'nin en büyük dönme dolabı 'Antalya'nın Kalbi' açıldı

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