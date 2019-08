Türkiye'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri Kahramanmaraş'ta açıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük eğlence merkezlerinden biri olan Blueland Lunapark & Aquapark Eğlence Merkezi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi'nin yaptırdığı Expo 2023 alanında açıldı. 100 milyon TL'ye mal olan eğlence merkezi, ilk günden büyük ilgi gördü.

83 bin 500 metrekarelik geniş alana inşa edilen eğlence merkezinde dönme dolap, hızlı tren, discovery, crazy dance, chaos, gondol, super shooter, büyük uçak, çarpışan oto, balon, atlı karınca, laleli küçük salıncak, çocuk uçağı, cocuk go kart ve yetişkin go kart yer alıyor. Her yaşa hitap etmesi nedeniyle ailelerin güzel zaman geçirebileceği eğlence merkezi dün akşam kapılarını açtı. Onikişubat Belediyesi'nin açılış günü ve saatini günler öncesinden duyurması nedeniyle eğlence merkezi ilk günden büyük ilgi gördü. Blueland'a gelenler özellikle dönme dolaba büyük ilgi gösterdi. 36 metre yüksekliğinde 24 kovadan oluşan dev dönme dolaba binmek isteyenler dolabın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'EXPO'NUN BİRİNCİ ETABINI AÇTIK'