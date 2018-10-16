Türkiye’nin en büyük engelli okulu açıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli çocuklar için ilk, orta ve lise’yi içinde barındıran 5 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye’nin en büyük özel eğitim ve uygulama okulu pazartesi günü açıldı.Limak Vakfı tarafından yaptırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nun kapasitesi 300 öğrenciye kadar çıkabiliyor.

Limak Vakfı’nın, İstanbul Halkalı’da yaptığı, Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen okul, iş insanı Nihat Özdemir'in merhum eşi Gülseren Özdemir'in adını taşıyor. Zihinsel ve birden çok engeli olan çocuklara hizmet verecek Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tamamlanarak kapılarını pazartesi gününden itibaren öğrencilere açtı.

“Proje bitmeden yurt dışında ödüller kazandı”

Annesinin adını taşıyan okulun yapımından bitiş aşamasına kadar tüm detaylarıyla özel olarak ilgilenen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, “Yoğun çalışmalar sonrasında okulumuz açıldı. Bu arazi 3 bin 100 metrekare ama biz 5 bin metrekare kullanım alanlı okul yaptık. İlk, orta ve liseyi kapsıyor. İlk defa bu büyüklükte özel eğitim okulu Türkiye’de yapıldı. Zaten projemiz daha bitmeden yurt dışında ödüller kazandı. 27 derslik var. Bunun yanında, spor, konferans salonları ve atölyeler okulun dış mekanında yaptığımız dış dersliklerle çok zenginleştirilmiş fonksiyonlu bir okul oldu. Aynı zamanda öğretmenlerin de eğitimini üstlenmek istedik. Dolayısıyla her sınıfa birer gözlem odası yaptık. İşte tamamen engelli öğrencilerimize çeşitli seviyelerdeki engelli öğrencilerimize hitap edecek bir okul oldu” dedi.