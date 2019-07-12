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Türkiye'nin en büyük feribotunda gerçeği aratmayan tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 18:00 | Son Güncelleme

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük feribotunda hasta kurtarma tatbikatı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük feribotunda hasta kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Feribot İşletme Müdürlüğünde görevli 30 personelle Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğünde hasta kurtarma tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği Van Gölü'ne açılan Sultan Alpaslan isimli feribotta kalp krizi geçiren bir hasta için ekiplerden yardım istendi.

Botlarla feribota yanaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı feribotun vinci yardımıyla bota taşıdı.

Kısa sürede kıyaya ulaştırılan hasta, burada hazır bekletilen ambulansa konuldu.

İlgiyle izlenen tatbikatla ilgili açıklama yapan UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir, Türkiye'nin en büyük feribotunda hasta kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatvan-Van istikametine yük taşımacılığı yapan feribotun yakın zamanda yolcu taşımacılığına da başlayacağını belirten Daşdemir, feribotta meydana gelebilecek olağanüstü durumlar karşısında alınacak önlemleri tatbikatta gösterdiklerini ifade etti.

Daşdemir, şunları kaydetti:

"Feribotta hastalara ulaştıktan sonra bunların en güvenli şekilde en yakın kara parçasına nasıl ulaştırmamız gerektiğini denedik. Tatbikatımız kazasız, belasız sonuçlandı. Nefes kesen anlara şahitlik ettik. İlk olarak polis botuyla feribota ulaştık, ardından merdivenle çıkış yaptık. Orada hastamızı paketledikten sonra jandarma botuyla en yakın karaya ulaşımı sağladık."

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Bitlis hasta kurtarma tatbikat Tatvan

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