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Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve BUFSAD tarafından düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Festivali (Fotofest), ‘Hava, su, toprak...

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve BUFSAD tarafından düzenlenen Uluslararası Fotoğraf Festivali (Fotofest), ‘Hava, su, toprak... Doğaya dönüş’ temasıyla bu yıl 4-13 Ekim tarihleri arasında kapılarını 9. kez açıyor.
Her yıl, Türkiye’den ve dünyadan 100’den fazla fotoğraf sanatçısını bir araya getiren Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, bu sene Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 4 Ekim tarihinde başlıyor. 13 Ekime kadar sürecek olan festival kapsamında sergilerin yanı sıra gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan faaliyet de düzenlenecek. Bursa Fotofest’in mekânı Merinos AKKM olacak.
Fotofest 2019, Afrika konulu fotoğrafları ile ünlü Nick Brandt, Kore’nin doğasını alışılmamış bir duygu ile karşı karşıya getiren Park Jongwoo başta olmak üzere, Paolo Patrizi, Emerson Murakami, Mehran Cheraghchi Bazar gibi birçok yabancı fotoğrafçının eserlerini Bursa’da ağırlayacak. Meksika’dan Alejandra Gomez Colorado, Güney Amerika fotoğrafçılığı hakkında bilgiler verecek. Türkiye’den Tansu Gürpınar ve Süha Derbent gibi dünyada isim yapmış fotoğrafçılar çalışmalarını paylaşacak. Festivalde, 16 ülkeden 230 fotoğrafçının 200’den fazla fotoğrafı 165 sergide fotoğraf severlerle buluşacak.
Fotoğraf tutkunlarının merakla beklediği Bursa Fotofest’in tanıtım toplantısı Merinos Gölpark’ta yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Fırat ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Serpil Savaş katıldı. Bursa’nın pek çok özelliği bünyesinde barındıran bir şehir olduğunu ifade eden Alinur Aktaş, “Bursa, yerel değerlerini evrensele dönüştürmeyi başaran şehirlerden biridir. Bilindiği gibi sanat, güzelliğin en önemli ifadelerinden biridir. Sanat fotoğrafla buluştuğunda anı ölümsüzleştirme fırsatı verir. Artık hayatımızın vazgeçilmez parçası hâline gelen fotoğrafa olan ilgi de her geçen gün artıyor. Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip Bursa ise fotoğrafa gönül verenler için adeta bulunmaz bir kaynaktır. Bu yıl da 9.’sunu gerçekleştireceğimiz Fotofest ile yine dünyanın dört bir yanında fotoğrafa gönül verenleri şehrimizde buluşturuyoruz. Dünyanın sayılı fotoğraf festivalleri arasına giren ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği olan Bursa Fotofest’in Bursa’mızın önemli markalarından biri olduğuna inanıyorum” dedi.
Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da bu uluslararası festivalin, Bursa’nın ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağını dile getirdi.
Fotofest, cuma günü saat 17.00’da Cumhuriyet Caddesi’nde düzenlenecek ‘festival yürüyüşü’ ile başlayacak ve akşam saat 19.00’da ise Merinos AKKM Fuar Alanı’nda ‘festival açılışı ve yarışma ödül töreni’ düzenlenecek.

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali başlıyor

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