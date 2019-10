Türkiye’nin en büyük fotoğraf sergisi İstanbul’da açıldı. Farklı tarihlerde Londra ve Paris’te de düzenlenecek bir dizi serginin ilk ayağı olan Printlife İstanbul’da yer alan 2 bin kare fotoğraf, 13 Ekim’e kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

Printlife İstanbul sergisinde yer alan her bir fotoğraf için yapılan bağış ile yüz çocuğun bir yıllık eğitim masrafı karşılanacak.

Fotoğraf baskı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fujifilm, Printlife sergisinin ilk ayağı olan İstanbul’u, fotoğraf kağıdına basılı 2 bin fotoğraf ile açtı. Fujifilm Türkiye Başkanı Michio Kondo, “Bu güzel ülkede olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Printlife İstanbul’da anlamlı bir iş birliğine imza atıldığını belirten Kondo, Türkiye’de eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocuklara katkı sağlamak amacıyla, sergilenen her bir fotoğraf için bağış yapıldığını söyledi. Kondo konuşmasında, “Fujifilm olarak, fotoğraf baskı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı tüm dünyada aralıksız sürdürüyoruz. Bunun için çok büyük bir önem taşıyan fotoğraf sergilerinin ilkini 2006 yılında Japonya’da başlattık. O zamandan bu yana çok başarılı işlere imza attık. ‘Her fotoğraf basılmaya değerdir’ diyoruz. ‘Her fotoğraf bir hikaye anlatır’ mottosuyla çıktığımız bu yolda farkındalık oluşturmayı ve insanları dijital fotoğraflarını karta bastırmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Printlife’ın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirten Kondo şöyle devam etti: “Türk halkının fotoğrafa olan bu ilgisi şimdi ‘Türkiye’nin en büyük fotoğraf sergisi’ olarak huzurlarınızda. Burada sergilenen 2 bin kare fotoğraf çok kısa bir sürede toplandı. Her biri yaşamın içinden kareler, ağırlıklı olarak da manzara ve portre fotoğraflarından oluşuyor. Printlife’ın Türkiye’de gördüğü bu ilgi bize büyük bir şevk verdi ve yeni sergiler yapmak için bizi cesaretlendirdi.“

2 bin fotoğrafın 30 x 30 cm. ölçülerinde fotoğraf kâğıdına basılmasıyla oluşan sergi, 13 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.