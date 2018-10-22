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Türkiye’nin en büyük hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:03 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca: Hastanedeki sağlık hizmetleri kadar, kampüse ulaşım ve vatandaşlarımızın hastane içinde bir yerden bir yere geçişi de en önemli önceliklerimizden biri. Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışı için sona yaklaşıldı. Yapımına 2015 yılında başlanan Bilkent Şehir Hastanesi, Kasım sonundan itibaren aşamalı olarak hizmete girecek" dedi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hastanede detaylı incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

"ÖNCELİĞİMİZ ULAŞIM"
Bakan Fahrettin Koca, kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen 32 projeden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin, Türkiye’nin sağlık vizyonunu yansıtan en önemli örneklerden biri olduğunu vurguladı. Hastaneye ulaşım için yeni köprülü kavşak ve yolların inşa edildiğini, toplu taşıma konusunda düzenlemeler yapıldığını ifade eden Bakan Koca, "180 dönüm arazide vatandaşlarımızın bir yerden diğer yere geçişini çok iyi planlamamız ve hızlı bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Bunun için tüm hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.

"SAĞLIK TURİZMİ İÇİN MODEL OLACAK"
Sağlık Bakanı Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'ni Türk vatandaşlarının yanı sıra uluslararası hastalar için de önemli bir merkez kılmak istediklerinin altını çizdi. Sağlık turizminin Türkiye’nin stratejik önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Dr. Fahrettin Koca şunları kaydetti: "Hizmet kalitesi, hastanın konforu ve fiziki şartlar için iyi bir planlama yapıldı. Hastanemizin öne çıkacak özellikli hizmetlerinin çok iyi tanıtılması gerekiyor. Uluslararası tanıtımlarımız açısından Bilkent Şehir Hastanemiz model olacak."
Bakan Koca, şehir hastanelerinin üniversiteler ile işbirliği içinde eğitim-araştırma için önemli imkânlar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

11 BİN PERSONEL, GÜNLÜK 40 BİN HASTA
Bilkent Şehir Hastanesi; Mersin, Yozgat, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ’dan sonra hizmete giren 7. şehir hastanesi olacak. 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olan hastanede günlük 40 bin hasta tedavi görecek. 6 bini tıbbi personel olmak üzere toplamda 11 bin çalışanın hizmet vereceği hastanede 131 ameliyathane, 706 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı diyaliz merkezi yer alıyor. Yine Türkiye’nin en büyük laboratuvarını içinde barındıracak olan hastanede tüm hizmetler dijital ortamda yürütülecek. Kampüste ambulans helikopterler için de 2 ayrı heliport yapıldı.

Görüntü dökümü
- Fahrettin Koca'nın incelemeleri
-Bilkent Şehir Hastanesi'nin tanıtımı
-Detaylar

ANKARA (DHA)

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