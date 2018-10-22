Türkiye’nin en büyük hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi'nde sona yaklaşıldı 

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yapımı devam eden Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca: Hastanedeki sağlık hizmetleri kadar, kampüse ulaşım ve vatandaşlarımızın hastane içinde bir yerden bir yere geçişi de en önemli önceliklerimizden biri. Dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışı için sona yaklaşıldı. Yapımına 2015 yılında başlanan Bilkent Şehir Hastanesi, Kasım sonundan itibaren aşamalı olarak hizmete girecek" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, hastanede detaylı incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

"ÖNCELİĞİMİZ ULAŞIM"

Bakan Fahrettin Koca, kamu-özel işbirliği modeli ile hayata geçirilen 32 projeden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin, Türkiye’nin sağlık vizyonunu yansıtan en önemli örneklerden biri olduğunu vurguladı. Hastaneye ulaşım için yeni köprülü kavşak ve yolların inşa edildiğini, toplu taşıma konusunda düzenlemeler yapıldığını ifade eden Bakan Koca, "180 dönüm arazide vatandaşlarımızın bir yerden diğer yere geçişini çok iyi planlamamız ve hızlı bir yaklaşım içinde olmamız gerekiyor. Bunun için tüm hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.