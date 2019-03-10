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Türkiye’nin en büyük kaykay pisti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:31 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kıyı düzenlemesini tamamladığı, içinde Türkiye’nin en büyük kaykay pisti de olan Bostanlı sahili açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kıyı düzenlemesini tamamladığı, içinde Türkiye’nin en büyük kaykay pisti de olan Bostanlı sahili açıldı. Gençlerin kaykay gösterisi ve konserler açılışa renk kattı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirDeniz adı verilen Kıyı Tasarım Projesi kapsamında Bostanlı kıyılarında toplam 120 dönüm alanı yeniledi. "Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe" arasındaki ilk bölümü geçen Mayıs ayında, Bostanlı Pazaryeri karşısındaki ikinci bölümü de Eylül ayında vatandaşların kullanımına sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "dev kaykay parkının" da yer aldığı son bölümü şenlikli bir törenle hizmete açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın konseri ile başlayıp kaykay parkındaki gösterilerle devam eden açılışta çocuklar şişme oyun gruplarında gönüllerince eğlendi.
Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmirDeniz projesinin Türkiye’de, belki de dünyada çok özel bir örnek olduğunu belirterek, "Bu projede 100’ü aşkın mimar, tasarımcı ve akademisyen, tamamen gönüllü ve özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Bostanlı’daki son kıyı düzenlememiz, 120 dönüm alanda gerçekleşti. Daha önce de 80 dönümlük alanı açmıştık. Bostanlı’ya kazandırdığımız bu yeni çehrenin başta Karşıyakalılar olmak üzere tüm İzmirliler’e hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"Nifak yok, dirlik var"
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili de konuşan Kocaoğlu şunları söyledi:
"Her şeyden önce ülkemizden yana oy kullanmamız gerekiyor. Kimsenin oyu kimsenin tekelinde değil. 13 bin yıllık Anadolu coğrafyasında, özgürce, barış içinde, etnik köken ayrımı yapmadan yaşayan bir ülkeyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi siyasi malzeme yapmaya, oradan siyasi çıkar beklemeye, topluma nifak tohumları ekmeye kimsenin hakkı yoktur. Hepimiz birlik olmak, birbirimize sahip çıkmak, çalışmak, üretmek, değer yargılarımıza, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, onları geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak zorundayız."

Akpınar: "Aziz Kocaoğlu izi"
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise belediye başkanlığı döneminde Karşıyaka’ya yaptığı hizmetlerden ötürü Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ederek, "Belediye başkanlığı yaptığım sürece yanımda bize ağabeylik yapan Aziz Kocaoğlu vardı. Bu kadar baskının altında tecrübesiyle bize kol kanat gerdi. 15 yıldan beri İzmir’in her bir metrekaresine yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Sizinle aynı dönem belediye başkanlığı yapmanın onurunu yaşadım. İzmir’e bir iz bıraktınız. Bu sahil düzenlemesi sadece Karşıyaka’da değil kentin dört bir tarafından gelecekler vatandaşların nefes alabileceği yerlerden bir tanesi oldu" diye konuştu.
Bostanlı sahili düzenleme çalışmalarının son bölümünde kaykay, scooter, bmx bisiklet ve paten gibi tekerlekli spor aletlerini kullananların becerilerini güvenle geliştirecekleri 4 bin 250 metrekarelik "Skate Plaza" (kaykay parkı) yer alıyor. Ayrıca "Deniz ve Gösteri Meydanı" bulunuyor. 120 bin metrekarelik proje alanında ise 52 bin yeşil alan, 58 bin metrekarelik sosyal donatı alanı oluşturuldu. Bin 263 adet ağaç, 6 bin 162 adet çalı ve 97 bin yer örtücü dikildi. Bostanlı kıyı düzenlemesinin tamamı 29 milyon 500 bin liraya mal oldu.

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