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Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsü tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Siirt’in Pervari ilçesinde yapılan Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı.Pervari ilçesi Beğendik beldesinde 450 metre uzunlukta, 150 metre yükseklikte ve 210 metre orta açıkla yapılan Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı.

Siirt’in Pervari ilçesinde yapılan Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı.
Pervari ilçesi Beğendik beldesinde 450 metre uzunlukta, 150 metre yükseklikte ve 210 metre orta açıkla yapılan Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı. Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesi sınırları içinde Botan Çayı üzerinde inşa edilen köprü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlayacak. Köprünün bölge açısından önemli bir stratejik yapıya sahip olup, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van illerini birbirine bağlıyor.
Yetkililer, köprünün hizmete girmesinin, bölgede yaşayanların sosyoekonomik yapısına çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

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