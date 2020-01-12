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  4. Türkiye’nin en büyük mahallesini en güzel mahalle yapmak için kolları sıvadı

Türkiye’nin en büyük mahallesini en güzel mahalle yapmak için kolları sıvadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Yaklaşık 150 bin kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanını elinde bulunduran Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şehmuz Şirdenli, mahallelerini Türkiye’nin en güzel mahallesi yapacaklarını söyledi.Türkiye’nin en büyük mahallesi olan ve nüfusu bakımından bazı illeri geride bırakan Bağcılar Mahallesi, modern yüzü ile de Türkiye’nin en güzel mahallesi olmaya aday duruma geldi.

Yaklaşık 150 bin kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en büyük mahallesi unvanını elinde bulunduran Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi Muhtarı Şehmuz Şirdenli, mahallelerini Türkiye’nin en güzel mahallesi yapacaklarını söyledi.
Türkiye’nin en büyük mahallesi olan ve nüfusu bakımından bazı illeri geride bırakan Bağcılar Mahallesi, modern yüzü ile de Türkiye’nin en güzel mahallesi olmaya aday duruma geldi. 150 bine yakın nüfusu bulunan Bağcılar Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalışan Mahalle Muhtarı Şehmuz Şirdenli, ülkenin en büyük mahallesini en güzel mahalle haline getireceklerini söyledi. Yeni yerleşim yeri olmasına rağmen mahallelerinin hızla büyüdüğünü belirten Şirdenli, aydınlatmasız cadde ve sokak bırakmadıklarını söyledi. Şirdenli, "Burayı yaklaşık 5 yıl önce kurulan bir mahalle ve Türkiye’nin en büyük mahallesi özelliğini taşıyor. En büyük mahalleyi, en güzel mahalle yapmak için de girişimlerimiz var. Mahalleli ile konuştuğumuzda vatandaşların öncelikli sorunlarının aydınlatma olduğunu gördük. Bazı cadde ve sokaklarda aydınlatmamız yoktu. Aydınlatma yetersizliği nedeni ile çok fazla kaza oluyordu, vatandaşlar da özellikle akşam saatlerinde evlerine giderken tedirgin oluyorlardı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun destekleri ile bu sorunumuzdan kurtulduk. Mahallemiz büyük, gelişiyor, 150 bin ile 200 bin arasında nüfus var. Türkiye’nin en büyük mahallesi, en güzel mahallesi olacak. Bana mesai saati yok, gece geç saatlere kadar çalışıyorum mahallenin sorunlarını çözmek için" dedi.
Mahalle sakinlerinden Nasır Yumuşak, mahallelerinin her geçen gün daha da güzelleştiğini söyledi. Yumuşak, "Mahallemizde ışıklandırma yoktu, karanlık olduğu için araçlar kaza yapıyordu. İnsanlar akşam saatlerinde eve giderken tedirgin oluyordu. Işıklandırma sorunumuz çözüldü. Muhtarımız sağ olsun bizzat kendisi gelip buraların fotoğraflarını çekti müracaat etti, sorunlarımız bitti" diye konuştu.

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