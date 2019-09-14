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Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 16:41 | Son Güncelleme

ANATLYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından projelendirilen ve yıkılan eski stadyum alanının yanı sıra Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı'nı da içine alacak şekilde planlanan 137 dönümlük millet bahçesi projesinin henüz bitirilmemesi eleştirilere neden olurken, bölgeye dikilen palmiye ağaçları ise kurumaya başladı.  31 Mart yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından göreve gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel döneminde temelleri atılıp, 137 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en büyük millet bahçesi olacak proje çalışmaları 15 Haziran'da durdu.

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyor

ANTALYA, (DHA)- ANATLYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel tarafından projelendirilen ve yıkılan eski stadyum alanının yanı sıra Kent Müzesi ve Karaalioğlu Parkı'nı da içine alacak şekilde planlanan 137 dönümlük millet bahçesi projesinin henüz bitirilmemesi eleştirilere neden olurken, bölgeye dikilen palmiye ağaçları ise kurumaya başladı.
31 Mart yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından göreve gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, bir önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan Menderes Türel döneminde temelleri atılıp, 137 dönümlük alan üzerinde hayata geçirilen Türkiye'nin ilk ve en büyük millet bahçesi olacak proje çalışmaları 15 Haziran'da durdu. Bölgeye görsel güzellik katması için dikilen 18 palmiye ağacı ise kurumaya başladı. Çimlendirme yapılan alan ise bakım olmadığı için sarardı. Proje kapsamında bölgede bulunan iş makinelerinin çalışmaları durduruldu. Çevre sakinleri şehrin ortasında şantiye halinde kalan projenin devam etmemesine tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, temmuz ayında çalışmaları yeniden başlattı.
MAHALLE MUHTARI: BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUZ
Millet bahçesinin hemen karşısında yer alan Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, projenin büyük olduğunu belirterek, "Bir an önce bitmesini istiyoruz. İnşaat halinden mahalle halkı olarak şikayetçi olduğumuzu belediyeye söylemiştik. Bir an önce buranın bitmesini bekliyoruz. Millet bahçesini bütün vatandaşlarımız kullanacak. Bizim için önemli olan buranın bitmesi ve Antalya'ya kazandırılması. Bittikten sonra burası güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.
MUHİTTİN BÖCEK: İLK BİTİRECEĞİMİZ PROJE
Başkan Muhittin Böcek ise yaptığı açıklamada, bir önceki yönetim döneminde başlayan projelerden millet bahçesi ve nekropol alanındaki Doğugarajı projesinin ilk tamamlayacakları projeler arasında yer aldığını belirtti. Millet bahçesinin ilk bölümünün ekim ayının son haftasında başlayacak olan Altın Portakal Film Festivali öncesinde hizmete açılacağı ifade edildi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyorTürkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyorTürkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyorTürkiye'nin en büyük millet bahçesi projesinde ağaçlar kuruyor

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