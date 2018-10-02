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Türkiye'nin en büyük müzik müzesini 110 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de alanında en büyük olan AKÜ Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'ni, açıldığı 2013 yılından bu yana 110 bin kişi ziyaret etti - AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Uğur: - "Sadece bizim kültürümüzden değil, dünyanın birçok yerinden enstrüman var. Şehrimize dışarıdan gelen yabancı turistlerin de ciddi manada uğrak noktası olmaya başladı"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin alanındaki en büyük müzesi niteliğindeki Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, açıldığı 2013 yılından bu yana 110 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Üniversite kampüsündeki müze, Afyonkarahisarlı iş adamı İbrahim Alimoğlu'nun çabası ile kente kazandırıldı. Aynı zamanda dünyadaki en büyük on müzik müzesinden biri olan mekanda, dünyanın değişik yerlerinden getirilmiş müzik aletleri bulunuyor. Kimi Kenya’daki bir dağ köyünden getirilmiş, kimi kutup bölgesindeki yerel halktan alınmış müzik aletlerinin sergilendiği müze, zenginliğini Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott’un desteğine borçlu.

Müzeye en büyük bağışı yapan Ott'un oldukça ilginç bir hikayesi var. 1968 yılında yurt dışı gezisine çıkan Ott, arkadaşının bir "sitar" hediye etmesi üzerine müzik aleti koleksiyonu yapmaya başlamış. Yıllar içinde yüzlerce müzik aletine sahip olan Ott, dünyanın farklı yerlerinden, farklı kültürlere ait orijinal çalgıları üniversiteye hediye etmiş.

Zamanla içeriği daha zenginleşen müze, başta öğrenciler olmak üzere yurt içinden binlerce kişiyi ağırlarken, yurt dışından da müzikseverlere ev sahipliği yapıyor.

- 400 parçadan oluşan koleksiyon

AKÜ Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölüm Başkan Yardımcısı Yunus Emre Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin 2013 yılında İbrahim Alimoğlu'nun şahsi koleksiyonuna, Alman Wolfgang Ott’un hayatı boyunca topladığı enstrümanların ilave edilmesiyle oluşan yaklaşık 400 parçalık bir müzik koleksiyonu olduğunu söyledi.

Bu açıdan Türkiye'nin en büyük müzik koleksiyonu niteliğinde olduğunu belirten Uğur, "Avrupa'da ilk üçte, dünyada ise 7. sıradayız. Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı kültürlerinden enstrümanlardan oluşan 400 eserimiz var. Müzeyi 2017 yılında 15 bin kişi, 2018'de de yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Uğur, özellikle hafta sonları yoğun ziyaretler olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ziyaretçilerin önemli bir kısmını ilkokul ve lise öğrencileri oluşturuyor. Gruplar halinde randevu alarak gelip müzemizi ziyaret ediyorlar. Müzik kültürü ve coğrafyası hakkında, şehrimiz, ülkemiz ve dünya müzik kültürüne dair bilgi alıyorlar. Ayrıca arkadaşlarımız tarafından misafirlerimiz için müzik dinletisi sunuluyor."

- "Enstrüman sayısı da ziyaretçi sayısı da artıyor"

Müzeye ilk kez gelenlerin oldukça zengin bir koleksiyonla karşılaşınca çok şaşırdığına değinen Uğur, şunları kaydetti:

"Bu kadar zengin bir koleksiyonu gördüklerinde buradan büyülenerek ayırıyorlar diyebilirim çünkü Afyonkarahisar'da böyle bir koleksiyonun olduğunu tahmin etmiyorlar. Sadece bizim kültürümüzden değil, dünyanın birçok yerinden enstrüman var. Şehrimize dışarıdan gelen yabancı turistlerin de ciddi manada uğrak noktası olmaya başladı. Hatırı sayılır tur acentelerinin internet sitelerinde bizim müzemiz, bizim koleksiyonumuz yer alıyor. Müzemizdeki hiçbir koleksiyon imitasyon değildir. Hepsi orijinal enstrümanlardır. Uzak Doğu'dan, Afrika'dan, başka coğrafyalardan çok fazla enstrümanımız var. Bunun dışında yöresel ve ulusal sanatçılarımızın enstrümanları da yavaş yavaş buraya bağışlanmaya başlandı. Gün geçtikçe artan bir koleksiyona sahibiz. Her geçen gün koleksiyondaki enstrüman sayısı da ziyaretçi sayısı da artıyor."

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AKÜ Devlet Konservatuvarı müzik müzesi Ziyaretçi

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