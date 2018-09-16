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Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda sona gelindi.

Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindi

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük yurt projesi olan 10 bin kişilik Sivas Merkez Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nda sona gelindi. Yurdun açılışı önümüzdeki aylarda yapılacak.
​Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde geçen sene yapımına başlanan yurt inşaatındaki çalışmalarda sona gelindi. Kardeşler Mahallesi'nde 310 bin metrekare alana yapılan, 8 yurt bloğu, 4 sosyal tesis, 1 yaşam merkezi, 2 açık fitness alanı, 4'ü açık, 6 basketbol sahası, 2 kapalı tenis kortunu bünyesinde barındıran proje, yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlandı. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarının başında gelen yurt, kente yeni gelen öğrencilerin hizmetine sunulacak. Sivas'ı ve Cumhuriyet Üniversitesi'ni tercih eden her öğrenci, dilerse KYK yurtlarında kalabilecek. Yurt, Eylül ayında tamamı biterek öğrencilerin hizmetine sunulacak.
'5 YILDIZ OTEL AYARINDA BİR YURT OLDU'
Proje hakkında bilgi veren Sivas Valisi Davut Gül, kentte büyük bir ihtiyacın karşılandığını belirterek, "Sivas'ta yapılan 10 bin kişilik yurt İl Özel İdaresi tarafından yapılarak KYK'ya devredildi. Eylül ayının sonuna kadar tamamı bitmiş olacak. Şu an yüzde 96 seviyesinde. Bazı bloklar tamamen bitti. 10 bin kişilik yurt hizmete girdiğinde Sivas'ta KYK yurtlarında kalmak isteyen herkes kalabilecek. Hem ilk defa bu sene Cumhuriyet Üniversitesi'ne kayıt yapanlar kalabilecekler, hem de geçmiş yıllarda kayıt yapıp 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıflarda okuyan öğrenciler varsa, onlar da kayıt yapabilecekler. Kapasite çok fazla. Yurdun konumu da çok güzel. Üniversitenin 500 metre uzağında. Yürünerek gidip gelinebilecek bir yer. Odalar 4 kişilik ve hepsi suit odalar şeklindedir. Yatılan ve çalışılan odalar birbirinden ayrı durumda. İçerisinde banyo, tuvalet var. Dolayısıyla 5 yıldız otel ayarında bir yurt oldu" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YURDU
Yurt kampüsünde sosyal donatıların da yer aldığını belirten Vali Gül, "Öğrenciler yürüyüş, spor ve çeşitli kurslardan da istifade edecekler. Toplam alanı 500 bin metredir. Bu, Türkiye'nin en büyük peyzajına sahip yurt demektir. Ayrıca 10 bin kişilik yurt da Türkiye'nin en büyük yurdudur. Bu yurtla beraber Sivas'ta yüksek öğretimde barınma sorunu tamamen ortadan kalkmış oldu. Burayı tercih eden öğrencilerin tamamı KYK yurtlarında kalabilecekler. Dolayısıyla şu an itibariyle de kapasitemiz yüzde 100'e gelmiş oldu" diye konuştu.

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Türkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindiTürkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindiTürkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindiTürkiye'nin en büyük öğrenci yurdunda sona gelindi

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