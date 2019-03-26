HABER

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesinde inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

Bursa’nın Kestel ilçesinde inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar BESOB-TOKİ iş birliğiyle yürüyen proje, iki kurumun arasında imzaladığı mahsuplaşma protokolü ile TOKİ projeden çekilme, arsa ve taşınmazları BESOB kooperatifine devretme kararı aldı.
Kestel Çataltepe’de inşa edilen Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi statüsündeki projede yeni bir döneme girildi. Kamulaştırma ve imar planlama süreçleri tamamlanan proje, TOKİ olmadan yoluna devam edecek. 2. etap işyeri inşaatı ihalesinin yapılamamasından doğacak mağduriyetleri önlemek için TOKİ projeden ayrılma kararı aldı. Bundan sonraki süreç BESOB tarafından kurulan “S.S BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi” tarafından yönetilecek.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından TOKİ’ye ödenen 54 milyon TL mahsuplaşma bedeli ile 3750 dönümlük sanayi sitesi tamamen BESOB kooperatifine devredildi. 63 milyon TL kamulaştırma bedeli olan proje 3500 iş yerini kapsayacak. Projede 7 farklı alanda ticari alan, 2 adet özel sağlık tesisi, turizm tesis alanı, kongre kültür merkezi gibi çok kapsamlı bir site hedefleniyor.
BESOB Başkanı Arif Tak, esnaf odaları başkanlarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Proje için çok ter döktüklerini ve sonunda iyi bir noktaya geldiklerini söyleyen Tak, “Böyle büyük bir proje için Bursa’da yer sıkıntısı mevcuttu. 2008’in sonunda yer konusunda bir fırsat bulduk. Yeri bulduk, fakat önümüze engeller koydular. O günün akademik odalarından ve siyasetçilerden bize engel olanlar bugün yok. Çektiğimiz sıkıntılar, çileler, esnaf ve sanatkarlar için oldu. 500 milyon TL değerinde alt yapısı 87.4 oranında bitmiş sanayi imarlı arsa. Toplam 2 milyar TL proje değeri olan bu projede artık önemli bir noktadayız. Projeyi, kurduğumuz S.S. BESOB Esnaf ve Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tek başına ve düşük vergilerle yönetecek. Şu anda kredi arayışındayız, eğer parayı bulabilirsek 3 yıl içinde bu projeyi bitirebiliriz” dedi.
TOKİ’ye ve projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Tak, “Bu birlik ve beraberlik Türkiye’yi yarınlara ulaştıracaktır” diyerek sözlerine son verdi.

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

Türkiye’nin en büyük sanayi sitesinde önemli gelişme

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Kızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalyaKızılay’dan Mersin Emniyet Müdürlüğüne madalya
Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacakTarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

Anadolu Selçuklu Devleti'nden kalmıştı! Hızır İlyas Köşkü Gök Gözlemevi olacak

Tarihi köşk, Gök Gözlemevi olacak

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Dev kayalar, 3 aracı hurdaya çevirdi

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

Doğu Anadolu'da kış etkisini gösteriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.