Türkiye'nin en büyük savaş gemisi 2020'de hizmete girecek

İSTANBUL,(DHA) Tuzla'da yapımına devam edilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Tuzla'da yapımına devam edilen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacağı belirtilen çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da incelemelerde bulundu. İsmail Demir 2020'nin sonunda suya indirilmesi tamamlanan gemideki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.

"BU GEMİ TÜRKİYE'NİN GURUR KAYNAĞI OLACAK"

Demir, "Bu gemi Türkiye'nin gurur kaynağı olacak. Bir anlamda kamuoyunda uçak gemisi olarak bilinen gemimiz ve çalışmalar son derece düzenli bir şekilde yürütülüyor ve süre olarak da tersaneyle konuştuğumuzda planlanan süreden yaklaşık bir yıl daha önce geminin teslim edilmesiyle ilgili tedbirlerin alındığını, alınmaya devam edildiğini gördük. İnşallah 2020'nin sonunda bu gemiyi Deniz Kuvvetlerimize vermiş olacağız. Tersaneyle konuşmalarımızda bu çalışmaların gidişatından memnun olduklarını gördük. Biz de gidişattan memnunuz. Bu incelemeyi yaparken çeşitli ürünlerin yerlileştirilmesi, yerli ürünler ve projeler kullanılmasıyla ilgili de yerinde tespitler yaptık. İnşallah bundan sonra bu tür gemilerle Türkiye'de, dünyada iddialı olacaktır. Hem tasarımı hem de çeşitli malzemeler, sistemler açısından da iddialı bir konuma geleceğimizi umuyoruz. Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.