Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu’nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.
Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu’nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.
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Türkiye’nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu’nun inşa faaliyetlerini inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, gemiyi 2020 sonunda Deniz Kuvvetlerine teslim edeceklerini söyledi.
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