HABER

Türkiye'nin en büyük UMKE tatbikatı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

MALATYA'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, Sağlık Bakanlığı'nca 8'incisi düzenlenen ve Türkiye'nin en büyüğü olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı, 150 ambulansın konvoyuyla başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatı çeşitli kurtarma ambulansların katılımı ile başladı. Şeker Fabrikası içinde toplanan ekipler, konvoy halinde sırasıyla kent merkezi yönüne doğru ilerledi. İnönü Caddesi'ne gelen ekipler sirenlerini çalarak ilerlemeye devam etti. İnönü Stadı'ndan Battalgazi kavşağına gelen araçlara halk ilgi gösterdi. Tekrar Şeker Fabrikası'na gelen ekipler, Cuma günü yapılacak olan büyük tatbikatın yapılacağı çadırlarına geçti.

Cuma günü gerçekleştirilecek olan tatbikata; UMKE'den 500 kişilik personel, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araç katılacak. AFAD, Kızılay ve diğer kurumların ekiplerinin de katılacağı tatbikatı 20'ye yakın ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri takip edecek. Tatbikatın yapılacağı Cuma günü ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, çalışmaları yerinde izleyeceği ve ekipleri denetleyeceği bekleniyor. Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek olan 8'inci Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak. Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak.

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
Emniyette terfiler belli olduEmniyette terfiler belli oldu
Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı: "Anayasa ile sendikalaşma güvence altına alınmıştır”Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı: "Anayasa ile sendikalaşma güvence altına alınmıştır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Teşkilatında terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.