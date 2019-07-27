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Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

"Vos Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos Buluşması", Orhangazi’de İznik gölü sahilinde gerçekleştirildi.Üç günlük buluşmaya Türkiye’nin dört bir yanından 400’ün üzerinde Vosvos ve T1 minibüsler katıldı.

"Vos Garage 16 Bursa Ulusal Vosvos Buluşması", Orhangazi’de İznik gölü sahilinde gerçekleştirildi.
Üç günlük buluşmaya Türkiye’nin dört bir yanından 400’ün üzerinde Vosvos ve T1 minibüsler katıldı. Çamlık tesislerinde çadır kurulup çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. 1965 modelden günümüze kadar gelen rengarenk ve çeşitli modellerdeki Vosvos otomobil ve T1 minibüslerin yanı sıra farklı model araçların da katıldığı Vos Garage 16 Bursa Buluşması ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından 400’ün üzerinde araç ve bine yakın kişi katıldı. Katılanlar İznik gölü sahilinin güzelliğinde 3 gün gönüllerince eğlendi.
Grup temsilcisi Şener Yıldırımlar, Bursa’da vosvos araçlara gönül vermiş gönüllü bir grup olduklarını belirterek, "Bu arkadaşlarımızla birlikte organizasyonlar yürütüyoruz. Gönüllü grup olarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenliyoruz. 20 ilden Vosvosçular geliyor. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Ordu, İzmir gibi daha bir çok şehirden kişiyle ile bir araya geliyoruz" dedi.

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması

Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
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