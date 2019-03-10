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Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 00:55 | Son Güncelleme

DENİZLİ’de, Pamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içinde birinci etap olarak yapılıp inşaatı tamamlanan Yapay Şelale düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de, Pamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içinde birinci etap olarak yapılıp inşaatı tamamlanan Yapay Şelale düzenlenen törenle açıldı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin, 150 metre genişliğinde 42 metre yüksekliğindeki yapay şelalenin Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.
Pamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içindeki birinci etap olan Yapay Şelale, 13 ay süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü üzerindeki dağlık alana yapılan yapay şelalenin açılışı için düzenlenen törene, Vali Hasan Karahan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Gürlesin ve çok sayıda davetli katıldı.
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yapay şelalenin uzunluk ve genişlik anlamında Türkiye’nin en büyüğü olduğunu belirterek, "Millet Bahçesi ve Seyir Tepesi projesi tematik kent ormanı özelliği taşıyor. Burası 150 metre genişliği, 42 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük yapay şelalesidir. Birinci etap olan şelaleyi bitirdik. Burası daha önce bozuk makilik alan ve taş ocağı olarak kullanılıyordu. Ciddi bir yatırım yaptık. Terk edilmiş bir bölgeydi. Atıl olan yeri halkımıza kazandırmak istedik. Turizm anlamında kentimize büyük değer katacak. 13 aydır devam ediyor. Projenin tamamen bitmesi anlamında yüzde 80’e yaklaştık. Yapay şelale bitti ancak diğer 6 etaptaki çalışmalar devam ediyor" dedi.
Yapay şelale protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından şarkıcı Yusuf Güney kısa bir konser verdi. Konserin ardından spor spikeri Emre Tilev’in yönettiği, eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe, gazeteci Hakan Çelik, spor yorumcusu Murat Ağca, Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ve başkan Hüseyin Gürlesin’in konuşmacı olarak yer aldığı panel yapıldı. Panelde seyir tepesi projesi konuşuldu. Panelin ardından açılış lazer gösterisiyle sona erdi.

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Türkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldıTürkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldıTürkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldıTürkiye'nin en büyük yapay şelalesi açıldı

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