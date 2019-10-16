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Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük yurdu olan Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı açıp dua etti.Yurt yerleşkesinde toplanan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye’nin en büyük yurdu olan Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek amacıyla Türk bayrağı açıp dua etti.

Yurt yerleşkesinde toplanan yaklaşık 200 öğrenci ellerinde Türk bayrakları ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi. Mehmetçiğe dua eden öğrenciler, harekata destek vermek amacıyla İstiklal Marşı’nı okudu. Hilal şeklini alan öğrenciler, daha sonra asker selamı durup ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’, ‘Vatan Sağ Olsun’ diye haykırdı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ’Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Sivas Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kampüsündeyiz. Türkiye’de 10 bin kişilik yurt diye bilinen yurt yerleşkesindeyiz. Burada kalan öğrencilerimizle birlikte Mehmetçiğin yanında olmak, onlara selamlarımızı göndermek, dualarımızı göndermek, desteklerimizi göndermek anlamında öğrencilerimiz anlamlı bir etkinliğine şahit oluyoruz. Bütün personelimiz, öğrencilerimiz, bütün kızlarımızla Mehmetçiğe selam gönderiyorlar. Dualarını gönderiyorlar, desteklerini gönderiyorlar. Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle doğuştan asker doğan bir millet. Şuan sınır ötesinde harekat yapan burada da bütün millet olarak arkasındayız, desteğimizle, gayretimizle, duamızla onların yanındayız. Maddi, manevi her şeyimizle onlarla birlikte hareket ediyoruz. Yüreğimiz birlikte atıyor. Bütün Türk milleti askerlerimizin arkasında” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek

Türkiye’nin en büyük yurdundan Mehmetçiğe destek
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