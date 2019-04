Türkiye’nin en genç başkanları Elazığ ve Niğde’den

“Genç olmamız büyük bir avantaj”

En genç 2 başkandan birisi olduğuna değinen Şerifoğulları, "Biri Niğde Belediye Başkanı onunla aynı yaştayız. Tabi genç olmamız bizim için büyük bir imkan ve avantaj. Gençliğimizin bize vermiş olduğu heyecanı ve enerjiyi Elazığımıza hemşehrilerimize hizmet etme noktasında gayretli bir şekilde çalışacağız. Elazığımızı her noktada her alanda öncü yapabilmek ve her alanda daha müreffeh ve yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için çalışmalarımızı gayretli bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

"Gelir gelmez ilk talimatımız..."

Seçim sürecinde makam aracı kullanmayacağı vaadi verdiğine de değinin Şerifoğulları, ”Biz seçildiğimiz takdirde makam aracını kullanmayacağımızı kendi aracımızı kullanacağımızı vaat etmiştik. Gelir gelmez ilk talimatımız şahsım, başkan yardımcıları ve birim müdürleri makam aracı kullanmayacak herkes kendi aracı ile işe gidip gelecek oldu. Sadece gün içerisindeki çalışmalarda ve faaliyetlerde belediyenin araçlarını kullanacak. Bunun ilk uygulamasını biz yaptık. Makam aracı olarak kendi aracımız olarak kullanıyoruz. Bütün başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin araçlarını da sahaya çekerek ihtiyaç dahilinde kullanıp mesai saatleri dışında kullanılmaması noktasında talimatımızı verdik. Şuanda da uygulanıyor. İnşallah şehrimiz için hayırlı olur” diyerek sözlerini tamamladı.