HABER

Türkiye'nin en genç muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 12:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 hafta önce 18 yaşına giren lise 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Durak, yaşadığı Hacı Bayram Veli Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 2 hafta önce 18 yaşına giren lise 2'nci sınıf öğrencisi İbrahim Durak, yaşadığı Hacı Bayram Veli Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Türkiye'nin en genç muhtar adayı olduğunu belirten Durak, "Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" dedi. Durak ailesinin 3 çocuğunun en büyüğü, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İbrahim Durak, 8 Aralık'ta 18 yaşına girdi. Aynı zamanda Kahramanmaraş İl Öğrenci Meclisi Başkanı olan İbrahim Durak, seçilme yaşını elde edince yaşadığı mahalleye muhtar adayı oldu. Afişler hazırlatıp Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde cadde ve sokaklara asan Durak, gündüzleri okuluna giderek eğitimine devam ediyor, okuldan çıktıktan sonra da ev ve işyerlerini ziyaret ederek 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde muhtar olabilmek için oy istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman gençlere güvenip destek verdiğini ve son olarak seçilme yaşını 18'e indirerek önlerini açtığını ifade eden Durak, 18 yaşına girince muhtar adayı olmaya karar verdiğini söyledi. Ailesi, okul yönetimi ve arkadaşlarının çok büyük desteğini gördüğünü belirten Durak, öğrencilikle muhtarlığı birlikte çok rahat bir şekilde yapacağını kaydetti. 'GÖNÜL MUHTARLIĞI YAPACAĞIZ' Seçimde bin 500-2 bin seçmenin oy kullanacağını ve 12 adayla yarışacağını ifade eden İbrahim Durak, "Milletimiz ve devletimiz arasında köprü oluşturacağız. Devletimizin imkanlarını en kısa sürede milletimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Muhtarlığımız gönül muhtarlığı olacak. Milletimize en iyi şekilde daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir yola girdik. Okulda öğrenciliğimizi, mahallemizde de muhtarlığımızı yapacağız" diye konuştu.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Hormonlarını besle, mutlu olHormonlarını besle, mutlu ol
Bursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sıradaBursa, en sağlıklı şehirler sıralamasında 5'inci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler...

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Köprü cezalarıyla ilgili TBMM Başkanı Yıldırım'dan önemli açıklamalar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da tadilat yapılan binada çökme: Yaralılar var

Bir anda çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar! Yolcu kusurlu bulundu

Toplu taşıma kullanan herkesi ilgilendiren karar!

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı! CHP'li isimden çok sert tepki

Sarıklı asker fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.