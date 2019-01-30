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Türkiye’nin en genç muhtar adayı Kırşehir’den

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:20 | Son Güncelleme

Kırşehir’de 18 yaşında Türkiye’nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Uğurlu, seçim çalışmalarına başladı.Kırşehir Ahi Evran Mahallesi’nden muhtar adayı olan 18 yaşındaki Hüseyin Uğurlu, liseden hemşire yardımcılığı bölümünden mezun oldu.

Kırşehir’de 18 yaşında Türkiye’nin en genç muhtar adayı olan Hüseyin Uğurlu, seçim çalışmalarına başladı.
Kırşehir Ahi Evran Mahallesi’nden muhtar adayı olan 18 yaşındaki Hüseyin Uğurlu, liseden hemşire yardımcılığı bölümünden mezun oldu. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere hazırlanan Uğurlu, bu seçimlerdeki en genç muhtar adayı. Kendisi gibi genç olanlara hizmet etmek için aday olduğunu belirten Uğurlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk geleceği gençlere bıraktı. Geleceğimize hizmet edebilmek için aday oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçilme yaşını 18’e indirince ben de aday oldum. Bize layık gördüğü görevden dolayı teşekkür ederim. Onun açtığı yolda yürüyoruz" diye konuştu.
Genellikle güzel tepkiler aldığını söyleyen Uğurlu, zaman zaman yaşını küçük bulanlar da olduğunu dile getirdi. Uğurlu, "Çoğu tepkiler olumluydu. Olumsuz olan tepkiler de yaşımdan dolayı oldu. Ama olumlu yönde tepki de yaşımdan dolayı, tanıyan esnaf mutlu oldu. Tanımayan esnaf ise şaşırarak destek vereceklerini söyledi. Azalarım ise 40 yaş üzerinde, onların yaştan dolayı desteklerini alıp tecrübelerinden faydalanmak istiyorum" dedi.
Uğurlu, muhtar seçilmesi durumunda yapacaklarını şöyle sıraladı:
"Muhtar olarak seçilirsem parklarda güvenlik görevlisi sayılarını artıracağım, mahallede ikamet eden kadınların yararlanabileceği organik tarım stantları, mahalle dayanışma dernekleri, cenaze yemeklerinin karşılanması için ‘yas evi hizmet merkezi’, gönül kahveleri kütüphaneleri açacağım."

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