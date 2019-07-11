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Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan 8.

Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı

Sağlık Bakanlığı, 22-27 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan 8. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tatbikatının hazırlıklarına başladı.
UMKE’den 500 personel, ambulans helikopter, TSK arama kurtarma helikopteri, 75 UMKE aracı, 27 ambulans, 20 mobil ve lojistik araçla gerçekleştirilecek tatbikata AFAD, Kızılay ve diğer paydaş kurumların ekipleri de katılacak. 20’ye yakın ülkeden uluslararası gözlemci ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri tatbikatı takip edecek. Tatbikatın son gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaları yerinde izleyecek ve ekipleri denetleyecek.
Bir deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirilecek olan 8. Ulusal UMKE Tatbikatı, sempozyum, lansman ve tatbikat bölümlerinden oluşacak. Seyyar hastanenin kurulacağı tatbikat alanında, sağlık hizmetlerinin tıbbi kapasitesi ve yeteneği sınanacak. Farklı illerden gelen UMKE ekiplerinin koordinasyonunun gözlemleneceği tatbikatta aynı zamanda tıbbi müdahale sırasında iş güvenliği önlemleri değerlendirilecek. UMKE ekiplerinin DSÖ akreditasyon sürecindeki son durumu bu tatbikatta açıklanacak.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri’nin gönüllü kurtarma ekibi olan UMKE’nin toplamda 12 bin personeli mevcut. Hekim ve sağlık personelinden oluşan UMKE, 81 ilde afet ve acil durumlarda görev yapıyor. UMKE ulusal müdahalelerin yanı sıra Pakistan, Endonezya, Haiti, Sudan, Somali, Nepal, Bangladeş, Yemen, Mozambik gibi birçok ülkedeki afetlerde aktif görev aldı ve çoğu zaman olay yerine en hızlı ulaşan ekipler arasında oldu.

Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı

Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı

Türkiye’nin en geniş katılımlı acil tıbbi kurtarma tatbikatı için hazırlıklar başladı

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