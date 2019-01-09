"Türkiye'nin en güzel stadyumunun temelini atıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir iki ay içerisinde inşallah Türkiye'nin en güzel stadyumunun da temelini atıyoruz." dedi.

Özhaseki, Mamak Müteahhitler Derneğince bir mobilya fabrikasında düzenlenen programda, bütün şehirlerin birbirleriyle yarıştığını ancak Ankara'nın birçok alanda birinci olmadığını vurguladı.

"Biz başkent olarak birinci değiliz. Şampiyonlar liginde oynamıyoruz, bu şehirde ticaret var mı var, sanayi var, kültür sanattan istifade edebilir miyiz? Sağlık turizminden istifade edebilir miyiz? Çok rahat ederiz. Termal turizmi, doğa turizmi ve inanç turizmi yapılabilir mi? Bunların hepsi yapılabilir." diyen Özhaseki, bir süre önce proje tanıtımı yaptıklarını hatırlattı.

Özhaseki, "İnşallah önümüzdeki günlerde bismillah deyip oradan başlayıp, bunların hepsini kazandırırız. Bunların hepsini yaparız, yapacak gücümüz ve birikimimiz var. Daha olmadı daraldığımız yerde Cumhurbaşkanı'mıza varırız. 'Şu işe yardım edin' deriz." değerlendirmesinde bulundu.