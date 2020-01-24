HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tuttu.Bayburt’tan doğan, Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin Erzurum’un İspir ilçesinden geçen kısmı buzla kaplandı.431 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Nehri’nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Türkiye’nin en hızlı akan nehri unvanına sahip olan Çoruh Nehri buz tuttu.
Bayburt’tan doğan, Gürcistan’ın Batum ilinden Karadeniz’e dökülen, Güney Amerika’daki Amazon Nehri’nden sonra ikinci, Türkiye’nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehrinin Erzurum’un İspir ilçesinden geçen kısmı buzla kaplandı.
431 kilometre uzunluğa sahip Çoruh Nehri’nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu. Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.
Buz tutan Çoruh Nehrinde gezintiye çıkan İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ise, “Türkiye’nin en önemli nehirlerinden birisi olan Çoruh Nehri buz tutmuş durumda. O deli akan nehir soğuktan donmuş durumda. Kar yok ama soğuk hava fazlasıyla var. Çoruh’un üzerinde hayallerimiz var. Burayı turizme kazandırmayı amaçlıyoruz. Çoruh’un farklı bir güzelliği var. Çok kalın değil buzlar. Çıldır Gölü’ndeki gibi üzerinde yürümek zor” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindiHaydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi
Bayburt’ta kar yağışıBayburt’ta kar yağışı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili son dakika açıklaması

AFAD'dan Manisa depremiyle ilgili açılama: Çok güçlü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

Ceren Damar cinayeti davasında karar günü

2020 askerlik yerleri sorgulama (e-Devlet 2000/1 askerlik sınıflandırma ve bedelli askerlik yerleri)

Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

Haydarpaşa Garı restorasyonunda sona gelindi

'Evde hırsız var' ihbarında bulundular! Hem hırsızlar hem ev sahipleri gözaltına alındı

İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay!

Son dakika: Ankara'da eski polislere FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da kritik operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.