Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde düzenlenen ‘2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’ sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Datça Belediyesi'nin iş birliğinde 25- 28 Ekim arasında Datça Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, Türkiye'nin en hızlı satranç ustaları belli oldu. Türkiye’nin en hızlı satranç ustası İstanbul'dan Cem Kaan Gökerkan oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi. Ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Halil Hilmi Darı, sporcular ve misafirler katıldı.

2019 Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda, 16 yaş altı 27, açık yaş kategorisinde 38 olmak üzere toplam 65 sporcu mücadele etti. Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası’nda, İstanbul ve İzmirli üç sporcu ilk üç dereceyi kendi aralarında paylaştı. Türkiye Hızlı Satranç şampiyonası genel kategoride İstanbul’dan Cem Kaan Gökerkan 7,5 puanla birinci, İzmir’den Mert Yılmazyerli 7 puanla ikinci, İstanbul’dan Deniz Özen 6,5 puanla üçüncü oldu. Hızlı Satranç şampiyonasında birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüyle ise bin TL para ödülü verildi.