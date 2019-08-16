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Türkiye’nin en ilginç müzelerinden biri Uzungöl’de açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de turizmci Dursun Ali İnan tarafından ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer aldığı ‘Dursun Ali İnan müzesi’ ziyarete açıldı.Uzungöl’de 3 bin 750 metrekarelik alanda 3 bölüm olarak açılan müzede turizmci Dursun Ali İnan’ın 25 yıldır topladığı 2 bin 300 tarihi eserle, ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve dekoratif eşyaların sergilendiği müze vatandaşların beğenisine sunuldu.3 bölüm halinde açılan müzenin ilk bölümü Uzungöl´ün geçmiş tarihinin sergilendiği içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu ahşap ev bulunuyor.

Türkiye’nin en ilginç müzelerinden biri Uzungöl’de açıldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de turizmci Dursun Ali İnan tarafından ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer aldığı ‘Dursun Ali İnan müzesi’ ziyarete açıldı.
Uzungöl’de 3 bin 750 metrekarelik alanda 3 bölüm olarak açılan müzede turizmci Dursun Ali İnan’ın 25 yıldır topladığı 2 bin 300 tarihi eserle, ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve dekoratif eşyaların sergilendiği müze vatandaşların beğenisine sunuldu.
3 bölüm halinde açılan müzenin ilk bölümü Uzungöl´ün geçmiş tarihinin sergilendiği içinde yaşam malzemelerinin bulunduğu ahşap ev bulunuyor. İkinci bölümde ise 2 bin 300 tarihi eser ve yaşam malzemeleri ile Dursun Ali inan tarafından 25 yılda el işçiliği ile birer sanat eserine dönüştürdüğü ağaç Köklerinin doğada yaşayan hayvan ve canlılara benzetmek sureti ile yaptığı ve ülkemizin değişik yerlerinden topladığı 150 çeşit farklı renkte taş örnekleri bu bölümün en önemli kısımlarını oluşturuyor. Ayrıca müzede dünyada ilk defa yapılan Android bir Kemençeci heykeli bulunuyor. Kemençe çalıp türkü söylerken gözleri, ayakları, parmakları, kafası ve bütün vücudu müziğin ritmine göre hareket etmesi müzeyi gezenler tarafından ilgi ile izleniyor.
Türkiye’nin en ilginç müzelerinden birini Uzungöl’de açtıklarını belirten Dursun Ali İnan, ”Ağaç, taş ve tarihi eserlerle toplam 3 bin 750 metrekare alanda yaptığımız müzede 2 bin 300 tarihi eser ve yaşam malzemeleri ile 25 yılda el işçiliği ile ağaç köklerini birer sanat eserine dönüştürdüğümüz figürler ile ülkemizin değişik yerlerinden topladığımız 150 çeşit farklı renkte taş örnekleri bu bölümün en önemli kısımlarını oluşturuyor. Ayrıca Uzungöl’ün geçmiş yaşantısını sergilediğimiz ahşap Uzungöl evi bulunuyor. İnsanlığın ortak tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak önemli bir görevi yerine getirdik. Uzungöl bu müzeyle kültür-sanat anlamında daha kıymetli bir yer haline geldi” dedi.

Türkiye’nin en ilginç müzelerinden biri Uzungöl’de açıldı

Türkiye’nin en ilginç müzelerinden biri Uzungöl’de açıldı

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