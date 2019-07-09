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‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:05 | Son Güncelleme

‘Türkiye’nin en iyi eğitim kampüsü’ ödülünü alan ve “Her çocuk doğru ışıkta parlar.”mottosuyla geçtiğimiz hafta sonu Ankara’nın İncek bölgesinde, yaklaşık bin 500 öğrenci kapasiteli Anka Bilim Koleji gerçekleştirilen şenlikle açıldı.Sign of The City 2018 “En iyi Eğitim Kampüsü” Premium Proje ödüllü ve alanlarında uzman bir eğitim kadrosuna sahip Anka Bilim Koleji; sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının önde gelen isimleri ve eğitimcilerin yer aldığı bir törenle açıldı.

‘Türkiye’nin en iyi eğitim kampüsü’ ödülünü alan ve “Her çocuk doğru ışıkta parlar.”mottosuyla geçtiğimiz hafta sonu Ankara’nın İncek bölgesinde, yaklaşık bin 500 öğrenci kapasiteli Anka Bilim Koleji gerçekleştirilen şenlikle açıldı.
Sign of The City 2018 “En iyi Eğitim Kampüsü” Premium Proje ödüllü ve alanlarında uzman bir eğitim kadrosuna sahip Anka Bilim Koleji; sivil toplum kuruluşları, iş dünyasının önde gelen isimleri ve eğitimcilerin yer aldığı bir törenle açıldı. Çok sayıda veli ile öğrencinin de katıldığı açılış şenliğinde; ‘Akademisyen Anne’ olarak sosyal medyada tanınan ve “Oynamayan Tay Büyümez” konulu bir söyleşi gerçekleştiren Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın yanı sıra TRT Çocuk kanalında yayınlanan ‘Rafadan Tayfa’ çizgi film karakterleri de eğlenceli gösterileriyle katılımcılardan tam not aldı.
Almanca ve İngilizce çift dil eğitimi, farklılaştırılmış eğitim yaklaşımı ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere hazırlık konusunda uzman öğretmenleriyle sektöre güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Anka Bilim Koleji’nin Kurucu Koordinatörü Sema Aydın Keykan, açılış konuşmasında, toplumu çağın ötesine taşıyacak dünya vatandaşı gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Anka Bilim Koleji’nin yeni bir okul olmasına karşın, deneyimli bir eğitim kadrosu tarafından dört yıl süren özenli bir hazırlık sürecinde yapılandırıldığını özellikle vurguladı.
Anka Bilim Koleji, öğrencilerine; bilim, sanat ve felsefeyi odağına alan eğitim programları, laboratuvar uygulamalı fen dersleri ile Anka Bilim Vadisi, Anka Sanat Bahçesi gibi bağımsız atölye ortamları sunuyor. Okulda, ayrıca, kapalı ve açık oyun alanları, okuma durakları, tarım alanları, iki adet yüzme havuzu ve zengin bir kütüphane bulunuyor.
2019-2020 eğitim öğretim yılında, anaokulundan liseye kadar her kademede ve sınıf düzeyinde eğitim hayatına başlayacağı belirtilen Anka Bilim Koleji’ne öğrenci kayıtları devam ediyor.

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı

‘Türkiye’nin En İyi Eğitim Kampüsü’ ödülünü alan Anka Bilim Koleji İncek’te açıldı
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