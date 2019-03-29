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TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 18 BİN 450 SEÇMEN 53 SANDIKTA OY KULLANACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 31 Mart’taki yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 31 Mart’taki yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.
İkili eğitimde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, Pazar günü seçmen yoğunluğuna sahne olacak. Yeşilkent’te 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar’daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.

DHA muhabirinin Avcılar İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığı bilgiye göre, Avcılar’daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen bulunurken, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent’teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Örneğin Firüzköy Mahallesi'ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 4 bin 486 seçmen 13 okulda oy kullanacak. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. En fazla seçmen Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda. Bu binada sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu'nun 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra pazar günü 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy merkezlerinden biri olacağı da kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Okulun dış görüntüsü
-Okulun bahçesindeki öğrenci ve veli kalabalığından görüntüler

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Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda 18 bin 450 seçmen 53 sandıkta oy kullanacakTürkiye’nin en kalabalık ilkokulunda 18 bin 450 seçmen 53 sandıkta oy kullanacak
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