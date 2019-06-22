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Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.

Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak. Bu okulda oy kullanacak seçmen sayısının Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla olduğu belirtildi.
İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra yarın yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi olacak.
Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğrayacak. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar’daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.
Seçmen kütüklerinde değişiklik olmadığı için Avcılar’daki 16 seçim noktasında 300 bin 153 seçmen yine 877 sandıkta oy kullanacak. Bu merkezlerde genellikle 4-9 bin seçmen, 19-37 sandık yer alırken, Yeşilkent’teki 3 okulda seçmen sayıları yer yer diğer mahallelerdeki bazı okullara göre genellikle 3 katını, bazı yerlerde ise seçmen sayısı 10 katını aşıyor. Yeşilkent mahallesindeki 131 sandıkta toplam 45 bin 402 seçmen yerel seçimde oy kullanacak. Avcılar Leyla Bayram İlkokulu’nda sınıflara konulacak 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkanı'nı seçmek için tercih yapacak.
EN FAZLA GÜVENLİK GÖRELİSİ DE BURADA
Leyla Bayram İlkokulu'ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında, Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt'un da katıldığı toplantıda bu bölgede alınacak ek önlemler de ele alındı. Bu okulun yanı sıra hemen yanında 11 bin 828 seçmenin oy kullanacağı MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu bulunduğu değerlendirilerek, bölgede geniş önlem alınması kararlaştırılırken, en fazla güvenlik görevlisinin de burada olacağı ifade edildi.
AVCILAR'DAKİ İLKOKULDAKİ SEÇMEN SAYISINDAN AZ NÜFUSA SAHİP İLÇELER
Türkiye'de nüfusu Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda yarın oy kullanacak 18 bin 450 seçmenden ilçeler şöyle:
Mucur (Kırşehir-18.443), Araç (Kastamonu-18.402), Durağan (Sinop-18.350), Hamur (Ağrı-18.261), Gerger (Adıyaman-18.244), Savaştepe (Balıkesir-18.187), Çameli (Denizli-18.111), Şenkaya (Erzurum-18.101), Çat (Erzurum-17.355), Arpaçay (Kars-17.316), Mesudiye (Ordu-17.246), Yumurtalık (Adana-17.211), Keskin (Kırıkkale-17.210), Tercan (Erzincan-17.107), Sincik (Adıyaman-17.034), Ulubey (Ordu-16.990), Asarcık (Samsun-16.819), Hekimhan (Malatya-16.735), Hazro (Diyarbakır-16.709), Kocaköy (Diyarbakır-16.675), Çukurca (Hakkari-16.661), Tufanbeyli (Adana-16.640), Feke (Adana-16.572), Bayat (Çorum-16.509), Şavşat (Artvin-16.471), Beytüşşebap (Şırnak-16.247), Köprüköy (Erzurum-16.167), Ahmetli (Manisa-16.150), Çerkeş (Çankırı-16.131), Ladik (Samsun-16.126), Doğanhisar (Konya-16.118), Altıntaş (Kütahya-16.045), Fındıklı (Rize-16.008), Aladağ (Adana-15.896), Yeşilhisar (Kayseri-15.735), Hüyük (Konya-15.556), Gelendost (Isparta-15.533), Yeşilova (Burdur-15.506), Çelikhan (Adıyaman-15.326), Yeşilli (Mardin-15.277), Gölmarmara (Manisa-15.243), Kargı (Çorum-15.195), Yağlıdere (Giresun-15.189), Göynük (Bolu-15.184), Gümüşova (Düzce-15.120), Çifteler (Eskişehir-15.031), Çarşıbaşı (Trabzon-15.022), Divriği (Sivas-14.953), Şefaatli (Yozgat-14.944), Mecitözü (Çorum-14.937), Sultandağı (Afyonkarahisar-14.907), Adalar (İstanbul-14.907), Amasra (Bartın-14.867), Saimbeyli (Adana-14.840), Bahçesaray (Van-14.758), Yığılca (Düzce-14.727), Domaniç (Kütahya-14.614), Arıcak (Elazığ-14.570), Serinhisar (Denizli-14.488), İspir (Erzurum-14.469), Pütürge (Malatya-14.392), Tortum (Erzurum-14.391), Türkeli (Sinop-14.387), İkizce (Ordu-14.305), Çobanlar (Afyonkarahisar-14.269), Sumbas (Osmaniye-14.228), Altınekin (Konya14.074), Çiçekdağı (Kırşehir-14.059), Söğütlü (Sakarya-14.044), Kürtün (Gümüşhane-14.036), Tonya (Trabzon-14.008), Düzköy (Trabzon-13.958), Karakoyunlu (Iğdır-13.953), Ömerli (Mardin-13.951), Mengen (Bolu-13.940), Cumayeri (Düzce-13.901), Keçiborlu (Isparta-13.897), Meriç (Edirne-13.801), Sarıoğlan (Kayseri-13.690), Kozaklı (Nevşehir-13.592), Pazar (Tokat-13.570), Güneysu (Rize-13.411), Çatalpınar (Ordu-13.410), Narman (Erzurum-13.399), Ilgaz (Çankırı-13.384), Üzümlü (Erzincan-13.363), Gürgentepe (Ordu-13.347), Köprübaşı (Manisa-13.285), Piraziz (Giresun-13.251), Musabeyli (Kilis-13.251), Kumlu (Hatay-13.228), Balya (Balıkesir-12.997), Seyitgazi (Eskişehir-12.987), Gömeç (Balıkesir-12.950), Eynesil (Giresun-12.923), Altunhisar (Niğde-12.906), Kalecik (Ankara-12.897), Çaybaşı (Ordu-12.871), Ulubey (Uşak-12.810), Karapürçek (Sakarya-12.773), Bozkurt (Denizli-12.736), Yazıhan (Malatya-12.731), Çavdır (Burdur-12.729), Saraykent (Yozgat-12.722), Buharkent (Aydın-12.655), Yenipazar (Aydın-12.596), Çamardı (Niğde-12.565), Hisarcık (Kütahya-12.489), Çaykara (Trabzon-12.396), Torul (Gümüşhane-12.394), Beydağ (İzmir-12.391), Çayıralan (Yozgat-12.390), Baskil (Elazığ-12.294), Hacılar (Kayseri-12.293), Ayaş (Ankara-12.289), Güçlükonak (Şırnak-12.166), Eskipazar (Karabük-12.144), Nurhak (Kahramanmaraş-12.124), Kalkandere (Rize-12.049), Devrekani (Kastamonu-12.027), Keles (Bursa-11.990), Hadim (Konya-11.873), Çüngüş (Diyarbakır-11.836), Koyulhisar (Sivas-11.769)
Kadışehri (Yozgat-11.739), Senirkent (Isparta-11.614), Gölpazarı (Bilecik-11.546), Ekinözü (Kahramanmaraş-11.484), Erfelek (Sinop-11.279), Güzelyurt (Aksaray-11.275), Sarıveliler (Karaman-11.251), Karpuzlu (Aydın-11.170), Pazaryeri (Bilecik-11.086), Alpu (Eskişehir-11.031),
Pertek(Tunceli-10.977), Dazkırı (Afyonkarahisar-10.966), Aydıncık (Mersin-10.948), Hacıbektaş (Nevşehir-10.890), Orta (Çankırı-10.832), Kavaklıdere (Muğla-10.780), Şalpazarı (Trabzon-10.774), Göynücek (Amasya-10.718), Akyaka (Kars-10.713), Sütçüler (Isparta-10.700), Şabanözü (Çankırı-10.683), Refahiye (Erzincan-10.625) Ardanuç (Artvin-10.599)
Sultanhanı (Aksaray-10.557), Susuz (Kars-10.532), Tefenni (Burdur-10.479), Maden (Elazığ-10.475), Akseki (Antalya-10.471), Enez (Edirne-10.434), Kabataş (Ordu-10.366), Karahallı (Uşak-10.241), Arapgir (Malatya-10.109), Büyükorhan (Bursa-10.041), Başmakçı (Afyonkarahisar-10.013), Tut (Adıyaman-9.936), Güney (Denizli-9.896)
Karaburun (İzmir-9.812), Aydıncık (Yozgat-9.811), Hocalar (Afyonkarahisar-9.785)
Altınyayla (Sivas-9.645), Çeltik (Konya-9.569), Karkamış (Gaziantep-9.558), Bozkurt (Kastamonu-9.439), Aslanapa (Kütahya-9.393), Çıldır (Ardahan-9.361), Sarız (Kayseri-9.335)
Güneysınır (Konya-9.296), Yeşilyurt (Tokat-9.133), Alucra (Giresun-9.119), Başçiftlik(Tokat-9.096), Eceabat (Çanakkale-8.902), Hanak (Ardahan-8.887), Armutlu (Yalova-8.848),
Marmara (Balıkesir-8.828), Kemalpaşa (Artvin-8.786), Gökçeada (Çanakkale-8.769), Çamoluk (Giresun-8.723), Çayırlı (Erzincan-8.710), Emirgazi (Konya-8.685), Çardak (Denizli-8.673)
Hafik (Sivas-8.601), Yakakent (Samsun-8.572), Daday (Kastamonu-8.509), Artova (Tokat-8.503),
Ulaş (Sivas-8.483), Demirköy (Kırklareli-8.482), Ağlasun (Burdur-8.255), Adaklı (Bingöl-8.221), Delice (Kırıkkale-8.211), İyidere (Rize-8.185), Ağaçören (Aksaray-8.175) , Ayrancı (Karaman-8.157), Çamaş (Ordu-8.118), Mihalıççık (Eskişehir-8.117), Eflani (Karabük-8.085), Köse (Gümüşhane-8.083), Güdül (Ankara-8.050), Kurşunlu (Çankırı-7.955), Çamlıyayla (Mersin-7.938), Karamanlı (Burdur-7.924), Güce (Giresun-7.918), Demirözü (Bayburt-7.835), Mazgirt (Tunceli-7.831), Gülyalı (Ordu-7.813), İliç (Erzincan-7.762), Sivrice (Elazığ-7.759)
Kabadüz (Ordu-7.751), Bayat (Afyonkarahisar-7.741), Mahmudiye (Eskişehir-7.600), Uzundere (Erzurum-7.598), Gündoğmuş (Antalya-7.593), Yapraklı (Çankırı-7.576), Sulusaray (Tokat-7.576) Samsat (Adıyaman-7.530), Çemişgezek (Tunceli-7.513), Beylikova (Eskişehir-7.471) Çamlıdere (Ankara-7.389), Arguvan (Malatya-7.350), Evciler (Afyonkarahisar- 7.346), Gönen (Isparta-7.337), Azdavay (Kastamonu-7.328), Yeniçağa (Bolu-7.259), Akpınar (Kırşehir-7.214), Kuluncak (Malatya-7.209) , Süloğlu (Edirne-7.159), Kızılırmak (Çankırı-7.119), Hozat (Tunceli-7.041), Derepazarı (Rize-6.982), Kemah (Erzincan-6.864), Bahşili (Kırıkkale-6.851), Taraklı (Sakarya-6.849), Ortaköy (Çorum-6.848), Bekilli (Denizli-6.824), İmranlı (Sivas-6.705), Hayrat (Trabzon-6.692), Uluborlu (Isparta-6.643), İnönü (Eskişehir- 6.634), Lalapaşa (Edirne-6.601), Posof (Ardahan-6.567), Beyağaç (Denizli-6.549), Tuzlukçu (Konya-6.544), Kurucaşile (Bartın-6.521), Sulakyurt (Kırıkkale-6.504), Çavdarhisar (Kütahya-6.503), Babadağ (Denizli-6.495), Harmancık (Bursa-6.491), Günyüzü (Eskişehir-6.404), Olur (Erzurum-6.398), Hasankeyf (Batman-6.393), Aydıntepe (Bayburt-6.354), Çatalzeytin (Kastamonu-6.346), Derebucak (Konya-6.326), Çanakçı (Giresun-6.297), Şaphane (Kütahya-6.272), Alacakaya (Elazığ-6.233) Keban (Elazığ-6.229), Doğankent (Giresun-6.212), Murgul (Artvin-6.189), Dörtdivan (Bolu-6.185) Uğurludağ (Çorum-6.074), Termal (Yalova-6.048), Taşkent (Konya-6.036) Akkışla (Kayseri-6.018), Akören (Konya-6.004) Çamlıhemşin(Rize-5.998), Doğanyurt (Kastamonu-5.993), Ovacık (Tunceli-5.970), Dodurga (Çorum-5.904), Küre (Kastamonu-5.877), Sarıcakaya (Eskişehir-5.703), Felahiye (Kayseri-5.697), Balışeyh (Kırıkkale-5.546), Baklan (Denizli-5.532), Eldivan (Çankırı-5.467), İkizdere (Rize-5.451), Atabey (Isparta-5.443), İhsangazi (Kastamonu-5.415), Altınyayla (Burdur-5.403), Damal (Ardahan-5.345), Yenifakılı (Yozgat-5.332), Elbeyli (Kilis-5.325), Atkaracalar (Çankırı-5.323), Oğuzlar (Çorum-5.299), Boztepe (Kırşehir-5.237), Pınarbaşı (Kastamonu-5.236), Seben (Bolu-5.226), Çeltikçi (Burdur-5.195), Polateli (Kilis-5.190), Kale (Malatya-5.133), Kiğı (Bingöl-5.097), Pazarlar (Kütahya-5.058), Dikmen (Sinop-5.012), Şenpazar (Kastamonu-4.995), Kemaliye (Erzincan-4.946) Saraydüzü (Sinop-4.883), Sarıyahşi (Aksaray-4.833), Akıncılar (Sivas-4.679), Mihalgazi (Eskişehir-4.610), Laçin (Çorum-4.602), Ahırlı (Konya-4.598), Aksu (Isparta-4.534), Kazımkarabekir (Karaman-4.344), Derbent (Konya-4.300), Köprübaşı (Trabzon-4.275), Tillo (Siirt-4.268), Hasanbeyli (Osmaniye-4.214), Halkapınar (Konya-4.173), Çandır (Yozgat-4.171), Korgun (Çankırı-4.034), Özvatan (Kayseri-3.992), Doğanyol (Malatya-3.981), Seydiler (Kastamonu-3.940), Abana (Kastamonu-3.931), Hanönü (Kastamonu-3.921), Akçakent (Kırşehir-3.809), Hamamözü (Amasya-3.757), Boğazkale (Çorum-3.686), Pazaryolu (Erzurum-3.662), Başyayla (Karaman-3.651), Pehlivanköy (Kırklareli-3.593), Dernekpazarı(Trabzon-3.462), Kemer (Burdur-3.300), Karakeçili (Kırıkkale-3.184), Kıbrıscık (Bolu-3.111), Ovacık (Karabük-3.080), Pülümür (Tunceli-3.065), Yenipazar (Bilecik-2.976), Nazımiye (Tunceli-2.886), Ağlı (Kastamonu-2.881), Dumlupınar (Kütahya-2.858), Gölova (Sivas-2.857), Yedisu (Bingöl-2.825), Evren (Ankara-2.753), Bozcaada (Çanakkale-2.730), Doğanşar (Sivas-2.678), İbradı (Antalya-2.646), Otlukbeli (Erzincan-2.545), Ağın (Elazığ-2.537) Kofçaz (Kırklareli-2.434), Kızılören (Afyonkarahisar-2.363), İnhisar (Bilecik-2.254), Hemşin (Rize-2.181), Bayramören (Çankırı-2.126), Çelebi (Kırıkkale-2.104), Yenişarbademli (Isparta-2.096), Han (Eskişehir-1.953), Yayladere (Bingöl-1.928), Yalıhüyük (Konya-1.533)

(FOTOĞRAF)

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