Türkiye’nin en kalabalık ilkokulundaki seçmen sayısı 351 ilçe nüfusundan fazla

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu'nda, 23 Haziran İstanbul Seçiminde yine 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak. Bu okulda oy kullanacak seçmen sayısının Türkiye'deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla olduğu belirtildi.

İstanbul ve Türkiye'nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent'teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en kalabalık okulu' olmasının yanı sıra yarın yine 'En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi olacak.

Geride kalan eğitim döneminde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin sabahçı ve öğlenci olarak eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, yarın yine seçmenlerin akınına uğrayacak. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar’daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.