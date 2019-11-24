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TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLKOKULUNUN ÖĞRETMENLERİNE ‘KİŞİSEL BAKIM ODASI’

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 11:16 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 45 ilçe nüfusundan fazla olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda görev yapan 147 öğretmen için iki ayrı kişisel bakım odası oluşturuldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- ÖĞRENCİ sayısı bakımından Türkiye’deki 45 ilçe nüfusundan fazla olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda görev yapan 147 öğretmen için iki ayrı kişisel bakım odası oluşturuldu. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, öğretmenlerin kendilerini rahat ortamda hissetmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Avcılar’da yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi’ndeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram İlkokulu’nda sabahçı öğrencilerin çıkış, öğlencilerin ise derse giriş saatlerinde bazı velilerin de gelmesi ile büyük bir kalabalık oluşuyor. Bölgedeki öğrenci yükünün hafifletilmesi amacıyla yapımına başlanan ilkokulun önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesine çalışılırken, Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Akçay, 147 öğretmenin rahat ortamda eğitim hizmeti vermeleri için çaba harcadıklarını söyledi. Okul Müdürü Akçay, erkek ve kadın öğretmenlerin sabah erken saatte okula gelmeleri, akşam eğitimin sonunda eş-dost ziyaretlerine gidebileceklerini göz önüne alarak, iki ayrı ‘Kişisel bakım odası’ oluşturdu. Özellikle kadın öğretmenlerin kullandığı odaya kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi. Öğretmenlerden Meriç Harmandal, ilkokuldaki kişisel bakım odasının Türkiye’de ilk olduğuna inandığını belirterek, “Burası Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu. öğrenci mevcudumuz 5 bin. Müdürümüz öğretmenlerimizin rahatlığı için bu odayı hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: “O mutluluk halkalar halinde tüm okula dağılıyor. Öğretmenlerimiz uzun süre okulda kalıyorlar. Bu süre içerisinde böyle bir kişisel bakım odası ile ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşündük. Gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği tek kullanımlık malzemeler getirdik. Öğretmenlerimiz rahat huzurlu keyifli görev yapmalarını istedik. Öğretmenlerimiz için yaşamsal bir alan oluşturduk. Onların mutlu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Öğretmenlerimizin burayı aktif olarak kullandığını görmek sevindirici. Bağışçılarımız sayesinde okul bütçesinden tek kuruş harcamadan bu odayı hazırladık. Öğretmenlerin mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz."

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