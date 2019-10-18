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Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:26 | Son Güncelleme

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.  Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı.

Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)- Öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okulu olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Leyla Bayram İlkokulu'ndaki ikili öğretim gören öğrenciler iki grup halinde okul bahçesinde toplandı. Atatürk posterleri ve Türk bayraklarının da getirildiği bahçede yapılan anons üzerine binlerce öğrenci Mehmetçiğe asker selamı verdi. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, Türkiye ve bölgenin huzur ve güvenliği için canlarını hiçe sayan Mehmetçiğin yanında yer aldıklarını göstermek istediklerini, 147 öğretmen ve 5 bine yakın öğrencileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdiklerini söyledi.

(FOTOĞRAF)

Türkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selamTürkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selamTürkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selamTürkiye'nin en kalabalık okulundan Mehmetçiğe selam

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