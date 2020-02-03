HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olan Kanuni Bulvarı bittiğinde böyle olacak

Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yollarından biri olan Kanuni Bulvarı bittiğinde böyle olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:26 | Son Güncelleme

Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı’ndan başlayarak Trabzon-Gümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatı 2,5 milyarı bulan maliyeti ile Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yol inşaatları arasında gösteriliyor.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı’ndan başlayarak Trabzon-Gümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan 28 km’lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatı 2,5 milyarı bulan maliyeti ile Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yol inşaatları arasında gösteriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanuni Bulvarı projesinin Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacağını söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda Trabzon için önemli bir ulaşım altyapısı olması planlanarak inşaatına başlanan Kanuni Bulvarı’nın yapımı sürüyor. Trabzon’un şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası trafiğe hizmet vermesi ve sahil yolunun yükünü önemli derecede hafifletmesi planlanan yaklaşık 2,5 milyar TL’ye mal olacak Kanuni Bulvarı’nın yolun büyük bir bölümü tamamlandı. Toplum uzunluğu 28 kilometre olan ve etap etap hizmete açılan Kanuni Bulvarı’nda 22 köprülü kavşak olacak. Temeli 2011 yılının Mayıs ayında atılan ve 2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nde 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

22 köprülü kavşak yapılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kanuni Bulvarı’nın 28 kilometre uzunluğunda bir proje olduğunu belirterek, "Kanuni Bulvarı, Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak ve transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak. Kanuni Bulvarı toplam 28 kilometre uzunluğunda bir proje. Şehri güneyden kuşaklayan bu projemizde şehir içindeki yerleşim alanlarına bağlantıyı sağlayacak 22 köprülü kavşak yapıyoruz. Ayrıca proje güzergahında 8 çift tüp tünelimiz var. Bunların toplam uzunluğunun 6 bin 800 metre. Ayrıca tek tüp olarak da 441 metre uzunluğunda bir tüneli bünyesinde barındırıyor. Kanuni Bulvarı şehir içerisinde yoğunlaşan ana arterlerdeki trafiği rahat bir şekilde sağlamak amacıyla önemli bir görev ifa edecek. Bugüne kadar toplam 5 kilometre uzunluğundaki sahil Yıldızlı kavşağı ve Akyazı bölgesindeki kısımlar hizmete açılmıştı. İnşallah Mart ayı içerisinde de Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlamış, hizmete açmış olacağız" dedi.

"Sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacak"
Kanuni Bulvarı projesi ile sahil yolundaki transit trafiğinde rahatlayacağını dile getiren Bakan Turhan, "Karşıyaka viyadüğü de tamamlandığımızda şehir içerisindeki ulaşım daha kısa, kolay ve rahat olacak. İnsanların hemen yanındaki komşu mahalleye gitmek için sahil yoluna inip karşı mahalleye gitmek için dikey yolları kullanmayacak. Bu viyadük ve tünellerle hızlı ve kolay ulaşımın sağlanmayacaklar. Bu proje ile sahil yolundaki transit trafiği de rahatlatmış olacağız. Bu projemizin esas amaçlarından biri de özellikle Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon şehir geçişindeki bölümünü rahatlatmak. Bu projelerimizin önümüzdeki günlerde Mart ayına kadar Erdoğdu kavşağına kadar inşallah hizmete sunacağız. Devamında ise Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli’nin içinde bulunduğu 5 kmlik kesimi Çukurçayır kavşağına kadar açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERMerve Özbey kınayı yaktıMerve Özbey kınayı yaktı
Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Anestezi teknikerinin ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Yaylada mahsur kalan off-road ekibi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan off-road ekibi kurtarıldı

Göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edilen polisler tutuklandı

Göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edilen polisler tutuklandı

Son dakika! İdlib'den 151 bin sivil Türkiye sınırına geldi

151 bin sivil Türkiye sınırına geldi

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.