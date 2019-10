"Bu, 7 Mart'tan itibaren karşılaştığımız önemli meselelerden biri. Camimize ibadet etmek için ve turistik amaçlı iki tür insan geliyor. İnsanlar istiyor ki 'Mihraba kadar gideyim, minberin en üstüne kadar çıkayım. Şimdi moda, oradan resim çektireyim, canlı yayın yapayım.'. Selatin camilerimiz bu işe çözüm buldu. Biz bu çözümleri yerinde inceledik ve araştırdık. Camimizi ziyaret edenler ile ibadet edenler arasına paravan koyma şeklinde bir çalışma içindeyiz. Böyle yaparak hem ziyaretçilerin daha rahat ziyaret etmelerini temin edeceğiz hem de ibadet eden insanların dikkatlerinin dağılmamasını temin edeceğiz. Dünyadaki bu tür büyük mekanlarda böyle tedbirler mutlaka alınıyor."

- Tanzanya'dan Şili'ye uzanan ziyaretçi profili

Büyük Çamlıca Camisi'nin hiç tahmin etmedikleri çok değişik bir ziyaretçi profili olduğunu dile getiren Külünk, "Bütün dünya insanlarını tanıdık. Ara sıra meraktan 'Where are you from?' diye soruyoruz. 'Tanzanya, Avustralya, Şili, Peru, Rusya...' diyor. Ne için geldiklerini soruyoruz. Türkiye'de son dönemde yapılan en büyük cami olduğu için görmeye geldiklerini söylüyorlar. Bir kısmı ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine cami ile ilgili meraklarını gidermek için bir kısmı da ibadet için geliyor." dedi.