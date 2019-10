"Türkiye'nin en önemli markalarından biri Türk diplomasisidir"

Bakan Çavuşoğlu'nun, Büyükelçi Altay'a destek verilmesi konusunda muhataplarıyla telefon diplomasisi yürüttüğünü kaydeden Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da an be an yürütme kurulundaki süreci takip ettiğini söyledi.

- "Türkiye, UNESCO'ya verdiği katkıyı sürdürüyor"

Türkiye'nin UNESCO'ya en fazla katkı sağlayan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Kıran, 2017-2021 yıllarında Türkiye'nin UNESCO'nun Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmesinin de oldukça önemli bir diplomatik başarı olduğunu dile getirdi.

Kıran, "Türkiye, UNESCO'nun en üst düzey karar alma organlarına liderlik ederek örgüte verdiği katkıyı sürdürüyor." diye konuştu.

Büyükelçi Altay'ın, söz konusu göreve 28 üyenin oyuyla seçildiğini hatırlatan Kıran, "Daha güzel olan ise Altay Bey'in bu göreve bizzat UNESCO üyeleri tarafından aday gösterilmesiydi. Süreç aslında böyle başladı." ifadelerini kullandı.

Kıran, "Altay Bey ülkemizin çok saygın diplomatlarından biri. Diplomasi geçmişi, tecrübesi ve entelektüel birikimiyle bu göreve seçilmesi, hem ülkemizin hem de UNESCO Daimi Temsilcimiz olarak Altay Bey'in örgüte 4 yıldır yaptığı katkıların bir anlamda takdiriydi." dedi.