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Türkiye'nin "en" teknolojik maratonuna fizy renk kattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu'na fizy renk kattı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu'na fizy renk kattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, maraton, "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla 14 Ekim Pazar günü düzenlendi.

Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu ve yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu’na özel bir renk kattı. Dünyanın en tematik parkurlarından birinde gerçekleştirilen bu özel organizasyon için fizy’nin hazırladığı özel yerli ve yabancı müzik listeleri beğeni topladı.

Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip de hazırladığı maratona özel paketlerle Turkcell Gelibolu Maratonu’nu yerinden izlemek isteyenlere konforlu ve keyifli turlar sundu.

Bu senenin en önemli özelliklerin biri ise Picme Social oldu. Türkiye’nin ilk ve tek "barış" temalı maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirdi. "Picme Social" uygulaması sayesinde maratonda yer alan koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden indirerek sosyal medyalarında rahatlıkla paylaştı.

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- TV+ canlı yayını maratona gelememiş olanlara eksikliği hissettirmedi

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonunda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Etiyopyalı atlet Getaye Gelaw, kadınlarda da Moldova’dan Svetlana Sepeliova ilk sırada tamamladı.

Toplamda 100 bin TL para ödülünün verildiği Turkcell Gelibolu Maratonu’nun tüm detaylarına ise geçen sene olduğu gibi bu sene de BiP üzerinden ulaşıldı. Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP’te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı üzerinden sağlanan bilgi akışı sayesinde, katılımcılar ve izleyiciler her türlü gelişmeyi yakından takip edebildi.

Turkcell’in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+ canlı yayın ve röportajlarıyla maratona gelememiş olanlara eksikliği hissettirmedi.

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