İSTANBUL (AA) - Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenen, Türkiye’nin "barış" temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu'na fizy renk kattı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, maraton, "Barış için Koşuyoruz" sloganıyla 14 Ekim Pazar günü düzenlendi.

Türkiye’nin en sevilen dijital müzik platformu ve yenilikçi teknolojilerle Türkiye’de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu’na özel bir renk kattı. Dünyanın en tematik parkurlarından birinde gerçekleştirilen bu özel organizasyon için fizy’nin hazırladığı özel yerli ve yabancı müzik listeleri beğeni topladı.

Türkiye’nin dijital seyahat platformu Fulltrip de hazırladığı maratona özel paketlerle Turkcell Gelibolu Maratonu’nu yerinden izlemek isteyenlere konforlu ve keyifli turlar sundu.

Bu senenin en önemli özelliklerin biri ise Picme Social oldu. Türkiye’nin ilk ve tek "barış" temalı maratonu olan Turkcell Gelibolu Maratonu, teknolojik anlamda da bir ilki gerçekleştirdi. "Picme Social" uygulaması sayesinde maratonda yer alan koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden indirerek sosyal medyalarında rahatlıkla paylaştı.