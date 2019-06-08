Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan 'Gerede Tüneli'nin tamamlandığını, tünel sayesinde Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Gerede Sistemi'nin, Bolu'nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayıp, güneye doğru ilerleyerek, Çamlıdere Barajı'nda son bulduğu belirtildi. Ankara'yı içme suyu noktasında rahatlatacak, 'Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi' ile başkente memba kalitesinde içme suyu sağlanacak.

Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğu ile ülkenin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su, Ankara'ya aktarılacak. Üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle açılan 4,5 metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında şu an yeterli su bulunması ve ayrıca projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.

Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1,2 milyon metreküp olan Ankara’nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen projenin resmi açılışı ise önümüzdeki günlerde yapılacak.

HABER: ANKARA, (DHA)-

