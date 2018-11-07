Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor (EK)

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından bilimsel araştırmalar başlatıldı. Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Akdeniz Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nın çıkarıldığını, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında gösterilen Gölköy ilçesinde bilim insanlarının çalışmaları olduğunu belirtti. Mert, "Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor" dedi. Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası' çıkarıldı. Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı 10 yeri arasında Ordu'nun Gölköy ilçesi de yer aldı. Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresinin 82 yıl olarak belirlenmesinin ardından, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı. İlçede yer alan kabristanlıkta yer alan mezar taşları da ölüm yaşı oranının yüksek olduğuna dikkat çekti.

'BİLİM İNSANLARINI İLÇEYE GETİRDİK' Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, ilçede yaşayanların tabiat ve coğrafi güzelliklerden etkilendiğini; yoğurt, süt, yumurta, fındık gibi organik besinlerle beslenip, kültürel olarak aileler arasındaki bağlılığın da mutluluk sağladığını, bu şekilde ömür uzattığını belirtti. Mert, "2015 yılında yapılan akademik çalışmalara göre Gölköy'de ölüm yaş ortalamamız 82. Bununla ilgili bir proje hazırladık 3 yıldır sempozyum düzenliyoruz. Dünyanın her bir yerinden ve Türkiye'den bilim insanlarını buraya getirdik. 2020 yılından itibaren yaşlanan bir toplumun kaçınılmaz sonuçları olarak biz, ilçemizde yaşlanan insanların rahat yaşam koşullarını oluşturmak için ne yapabiliriz diye 5 yıllık proje, planlama hazırladık. 2020 yılından itibaren yaşlanan insanların bakım ağlarını, yaşama ortamlarını hem de huzurlu ve mutlu yaşam koşullarını oluşturmak bakımından bunların altyapısını oluşturmuş olacağız. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, uzun ömürlü olunması, iklim koşullarından diyebiliriz. Tabiat ve coğrafi güzellikler etkiliyor. Yoğurt, süt, yumurta, fındık, ceviz, armut, bal gibi organik besin ürünleri önemli. Kültürel olarak aileler arasındaki bağlılık mutluluk sağlıyor" dedi.