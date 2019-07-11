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 Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Yaşlanma Atlası'na göre, ortalama yaşam süresi 82 yıl ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde, bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı.

 Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- TÜRKİYE'nin Yaşlanma Atlası'na göre, ortalama yaşam süresi 82 yıl ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde, bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazı üniversite görevlileri ve akademisyenler, ilçede uzun yaşamın sırrını araştırıyor.
Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiye’de en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi. Gölköy ilçesinde ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, ilçede bilimsel araştırmalar da başlatıldı. Bazı üniversite görevlileri ve akademisyenler, ilçede uzun yaşamın sırrını araştırıyor. Akademisyenler, insanların yaşamlarını izliyor, yeme içme alışkanlıklarından uyku saatlerine kadar titiz bir araştırma yürütüyor. Sanayi tesisi olmayan ilçede ahşap evlerde yaşayanlar, kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiyor.
Sağlıklı ve uzun yaşamın sırlarını anlatan Gölköylüler, süt, yoğurt, yumurta, turşu gibi besinlerle beslendiklerini, organik ürünleri tercih ettiklerini söylüyor.
Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, ilçenin keşfedilmesiyle dünyanın her tarafından bilim adamlarının burada araştırma yapmaya başladığını söyledi. Yörede yaşayan vatandaşların doğal ürünlerle beslendiğini belirten Uludağ, "İlçemiz, Türkiye'nin en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yeri arasında gösteriliyor. Yapılan araştırmalarda ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlendi. Bu nedenle buraya yoğun ziyaretçi akını var. İlçemizi ziyaret edenler, yaşlılarımızdan uzun yaşamın sırlarını öğreniyor. Tamamen organik olan yoğurt, süt, yumurta, bal, fındık, ceviz, kara lahana, turşu gibi ürünler yoğun olarak tüketiliyor. Ayrıca bunların satışı da yapılıyor. Yaylalarla iç içe olan ilçemize ilginin büyük olması bizleri de mutlu ediyor" dedi.
'DOĞAYI BOZMAYACAĞIZ, KORUYACAĞIZ'
Gölköy ilçesinde Ulugöl'ün, başta Araplar olmak üzere, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Başkan Uludağ, "İnsanlarımız burada organik, doğal ürünlerle yaşıyorlar. Doğayla iç içe yaşıyorlar. Sanayi yok, 30 mahallemizin hepsinde bitkisel ürünler var. Doğada yetişen ürünleri pişirip yiyorlar. İlçemizde bulunan Ulugöl tamamen doğasıyla duruyor, betonlaşma yok. Burayı da bozmayacağız. Bu doğayı koruyacağız. Doğasıyla örtüşmüş bir Ulugöl var. İlçemiz yaylalara da yakın. Köylerde üretilen yöresel ürünlerin standartlarda satılması için çalışma yapacağız. Turizm odaklı yapacağımız bu çalışmayla köylülerimiz de gelir elde edecek. Tatilciler ilçemizi gezip dolaşıyor, burayı tercih ediyorlar. Eksikliklerimiz varsa bunları gidereceğiz. Evsel çöp atıklarına da dikkat ediyoruz. Çevre kirliliği olmamasına da özen gösteriyoruz. Gölköy ilçesi olarak yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırız" şeklinde konuştu.
'ORGANİK ÜRÜNLERİ YERİZ'
İlçede yaşayanların yöresel yemekleri tercih ettiğini belirten Cemal Güneş (46), "Burada insanlarımız lahana, turşu, fasulye gibi organik ürünler yiyor. Ailemizde uzun ömürlü, babam 82 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Lokantalara gideriz, büyüklerimiz normal yemek yemez. Hep köy organik yemekleri yerler" dedi.
'TURŞU BİZİM MİLLİ YİYECEĞİMİZ'
Yedikleri doğal ürünleri kendilerinin yetiştirdiğini anlatan Salih Akdoğan (80) ise, "Küçükten beri hayvancılıkla uğraştığımız için yoğurt, süte alışmışız, bunla devam ediyoruz. Kendimiz ürettiğimiz sebzeyi çok tüketiyoruz. Köyle iç içe olduğumuz için yiyeceklerimizi kendimiz hazırlıyoruz. Misafirlerimiz gelince onlara da aynı şekilde ikram ediyoruz" diye konuştu.
Mustafa Türkeş de (85) yağlı yemeklerden uzak kalınması tavsiyesinde bulunarak, "İnsan vücuduna en yararlı ıhlamur. Süt ve yoğurt yeriz, böylece kemiklerimiz de güçlü olur. Yağlı yemeklerden uzak kalacaksınız. Elimden geldiği kadar doğal yemeklerden ayrılmayı istemem" ifadelerini kullandı.
Yöresel organik turşu hazırlayan Bircan Akkaya da, "Yaptığımız turşularda kullandığımız her şey organik. Hem türetiyoruz, hem satıyoruz. Turşu bizim milli yiyeceğimiz. Turşunun yanı sıra fındığımız, cevizimiz, patatesimiz, fasulyemiz, peynirlerimiz, meyvelerimiz var. Turşumuzun özelliği ise her şeyinin doğal olması, suyunun da yayla suyu olması" diye konuştu.

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Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor Türkiye'nin en uzun ömürlü insanlarının yaşam sırrı araştırılıyor

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