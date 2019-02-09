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Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesince bu yıl 18’incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı.

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

Osmangazi Belediyesince bu yıl 18’incisi düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı. Bu yıl ‘makale’ dalında düzenlenen yarışmanın konu başlığı ise ‘Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ olarak belirlendi.
Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular başladı. Düzenlendiği 17 yıl içerisinde Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman ve araştırma inceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmanın başlama duyurusu Sümbüllü Bahçe Konağı’nda düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Bu yıl ‘makale’ dalında düzenlenen yarışmanın konu başlığı ‘Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ olarak belirlendi. Yarışmaya katılım bir eserle sınırlandırılırken, eserlerin metin uzunluğu ise 6-8 sayfa arasında olacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, en geç 3 Mayıs 2019 Cuma gününe kadar eserlerini Osmangazi Belediyesine teslim etmeleri gerekiyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar düzenlenen basın toplantısında yarışma hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi olarak edebiyata, bilime ve kültüre büyük önem verdiklerini ve bu alanlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Dündar, "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, artık tüm dünyanın takip ettiği bir yarışma konumunda. Bu yarışma sayesinde Türk edebiyatına birçok eser kazandırdık. 2001 yılından bu yana yarışmamızı düzenliyoruz. Yarışmamız yıllar geçtikçe kurumsal bir hal aldı ve Edirne’den Kars’a, Japonya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar dünyanın her yerinden katılım oldu. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan tüm edebiyat dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Dündar, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nı, bir yarışma olmaktan çıkartıp Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri’ne dönüştürdüklerini ifade ederek, “2016 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumunu düzenledik. 2017 yılında da yarışmamızı, ‘Şiir’ dalında gerçekleştirmiş ve Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu’nu da yarışmaya uygun olarak şiir konulu düzenlemiştik. Bugün de ilan ettiğimiz yarışmamızı, ‘Bursa’da İkinci Bir Zaman Daha Vardır’ başlığı ile makale dalında başlatıyoruz. 3 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek yarışmamızın katılım koşullarını belediyemizin web sitesinden ilan ettik, tüm yarışmacılarımız web sitemizden ulaşabilirler. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından tüm edebiyatseverleri, yarışmamıza davet ediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar Etkinlikleri’nin bir diğer ayağı olan sempozyumu da Haziran ayı içinde gerçekleştireceğiz. Birbirinden değerli edebiyatçıların Tanpınar’a yazdığı makalelerin sunulacağı sempozyumun ardından ise bugün başlattığımız Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödüllerini dağıtacağız. Ayrıca davetli ve başvurulu yazıların kabul edileceği ‘Tanpınar Zamanı’ isimli dergimizi de hazırlıyoruz. Yılda bir yayınladığımız dergimiz de inşallah haziran ayındaki sempozyumda dağıtılacak” diye konuştu.
Düzenledikleri etkinlikler ile yaşadığı dönemde kıymeti anlaşılamamış, eserleri ve fikirleri ‘sukut suikastine’ uğramış Ahmet Hamdi Tanpınbar’ı geleceğe taşıdıklarını dile getiren Başkan Dündar, “Sahip olduğumuz değerler ancak sorumluluk ve kararlılıkla geleceğe taşınır. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak yarışmalarımız ve etkinliklerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaların hedefine ulaşması, teveccüh görmesi ile daha güzel çalışmaları ortaya koyuyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın da bir yarışma olmaktan çıkıp etkinliğe dönüşmesi bunun bir örneğidir. Yarışmamıza destek veren Kıymetli Jüri Üyelerimiz Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Baki Asiltürk, Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz’e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesine rektör olarak atanan jüri üyemiz Prof. Dr. Handan İnci’yi de tebrik ediyorum. Bu yılki yarışmada birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye, 5 bin TL, mansiyon alanlara ise 2 bin 500 TL para ödülü verilecek” dedi.
Yarışmanın Jüri Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman da yaptığı konuşmada Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayattayken değerinin anlaşılamadığına vurgu yaparak, "Maalesef ki bu değerli edebiyatçımızın değeri ölümünden sonra anlaşılmıştır. Özellikle 1970’lerden sonra Tanpınar hakkında 50’den fazla bilimsel nitelikte kitap ortaya çıkmıştır. Bine yakın makale yazılmıştır. Osmangazi Belediyesi tarafından 18 yıldır düzenlenen yarışma ve sempozyum da Tanpınar gibi değerli bir edebiyatçının değerini ortaya çıkartıyor. Tanpınar’ın hayatında ve de edebiyat macerasında Bursa’nın ayrı bir yeri vardır. Bursa’nın Tanpınar’a sahip çıkması bir anlamda ona olan vefa borcunu yerine getiriyor” diye konuştu.

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

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