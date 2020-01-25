Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması başladı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 19’uncusu düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması başladı. Bu yıl hikaye dalında düzenlenecek olan yarışmanın konu başlığı ‘Geçmiş Zaman Aynasında Bursa’ olarak belirlendi.

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına Osmangazi Belediyesi tarafından 2001 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması için başvurular başladı. 18 yıl içerisinde Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, roman ve araştırma inceleme dallarında birçok eser kazandıran yarışmanın başlama duyurusu Sümbüllü Bahçe Konağında düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı. Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması, bu yıl hikaye dalında düzenlenecek. Yarışmaya katılan yarışmacılar eserlerini ‘Geçmiş Zaman Aynasında Bursa’ konu başlığı altında kaleme alacak.

Yarışmaya katılım bir eserle sınırlandırılırken, yarışmaya katılmak isteyenlerin, en geç 10 Nisan 2020 Cuma gününe kadar eserlerini Osmangazi Belediyesine teslim etmeleri gerekiyor.

Tanıtım toplantısında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının bu yıl 19’uncusunu düzenliyoruz. Aynı zamanda 2020 yılının ilk etkinliğini de düzenlemiş oluyoruz. Bu etkinliğimiz, Türkiye’nin yanı sıra ülke dışındaki edebiyat severler tarafından da takip ediliyor. Yoğun bir katılım oluyor. Bu ilgi sayesinde yarışmamız geleneksel hale geldi. Türkiye’nin en uzun soluklu edebiyat yarışması olan bu yarışmamıza, her yıl amatör ve profesyonel yüzlerce yazar katılıyor. Türk edebiyatına yeni şair ve yazarların kazandırılmasına vesile oluyoruz. Bu bizim için gurur verici” diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyeleri de yaptıkları konuşmalarda Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının Türk edebiyatına yaptığı katkılardan bahsederek, başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu yılki yarışmada, birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye, 7 bin 500 TL, mansiyon alanlara ise 3 bin TL para ödülü verilecek.

