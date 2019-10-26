HABER

Türkiye’nin en uzunu, dünyada ilk 10 arasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye’nin en uzun HES borusu yerinde incelendi.Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak üzere başlattığı ‘Enerjinin Yıldızları’ Projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.

ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim dalı öğrencileri için teknik gezi düzenledi, Türkiye’nin en uzun HES borusu yerinde incelendi.
Cengiz ve Koloğlu Holding’in elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına destek olmak üzere başlattığı ‘Enerjinin Yıldızları’ Projesinin Sivas, Tokat ve Yozgat ayağını üstlenen Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), öğrencilerin eğitimini ‘saha’ dersleri ile destekliyor. Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 16 öğrenciye özel Gümüşhane Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne teknik bir gezi düzenleyen ÇEDAŞ, akan suyun gücünün elektriğe dönüşme aşamalarını yerinde anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından ilk etapta İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Dalı’ bölümü ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması ile hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi ikinci yılına girdi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanı Yüksek Gerilim Dalı Bölümü’ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin en uzunu
Söz konusu okulda enerji piyasası ve elektrik dağıtım hizmeti ile ilgili teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de devam ederken ÇEDAŞ, Yüksek Gerilim Dalında eğitim alan 16 öğrenciyi, 2 öğretmen ve okul müdürü Cemal Dalcı ile birlikte Koloğlu Holding’in iştiraki Akköy Enerji’nin Gümüşhane’deki Akköy II Hidroelektrik Santrali ve Giresun’daki Doğankent Hidroelektrik Santrali’ne götürdü. ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, İSG Yöneticisi Fatih Ergüt’ün katıldığı teknik gezide öğrencilere hidroelektrik santrali, işleyişi ve suyun gücünün elektriğe nasıl dönüştüğü anlatıldı.
Öğrencilerle birebir ilgilenen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Her zaman altını çizdiğimiz gibi hedefimiz; elektrik dağıtım sektöründe en kaliteli ve en iyi hizmeti veren şirket olmak. Bu hedefle yol alırken ülkemize olan sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu farkındalık ile sektörün en büyük sorunlarından biri olan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek, birikimlerimizi gelecekte meslektaşımız olacak gençlerimize aktarabilmek adına bizce çok değerli bir adım attık. Enerji sektörüne yetişmiş eleman kazandıracak olan projemizde Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen öğrencilerimize, Elektrik Piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz. Bu yıl hidroelektrik santralinin nasıl çalıştığını daha iyi anlamaları için hep birlikte Akköy’e geldik. Burada öğrenciler ilk defa suyun, elektriğe dönüşünü görerek öğrendiler” dedi.

Yerinde eğitim aldılar
ÇEDAŞ tarafından düzenlenen teknik gezinin oldukça verimli geçtiğine dikkat çeken Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cemal Dalcı, “12’inci sınıfta olan öğrencilerimizle birlikte Çamlıbel Elektrik Dağıtım tarafından teknik bir gezi düzenlendi. Bu gezide çocuklarımız elektrik üretiminin nasıl olduğunu canlı olarak gördüler. Bu gezi ile öğrencilerimizin ufuklarının açıldığına inanıyorum. Öğrencilerimiz yaptıkları veya yapacakları işin ne kadar önemli olduğunu, insanların evlerinde kullandığı elektriğin hangi safhalardan geçerek üretildiğini, modern tesislerin ve bu tesislerin işletmelerinin nasıl yapıldığını bizzat yerinde gördüler. Öğrencilerim adına deneyim kazandıkları için mutluyum” diye konuştu.
İlk defa bir hidroelektrik santralini ziyaret eden öğrenciler ise gezinin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek elektrik üretimini yerinde görme imkânı buldukları için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Dünya’da ilk 10 arasında
Öğrencilerin büyük bir ilgi gösterdiği Akköy II HES, 1.224 m düşü yüksekliği ile Türkiye’de birinci sırada ve dünyada ilk 10’un içerisinde yer alıyor. Bir ünitesi 7 Haziran 2010, bir ünitesi de 5 Temmuz 2012’de üretime geçen santral iki adet 116,79 MW gücünde düşey eksenli Pelton tipi türbinle çalışan ve iki adet 135 MVA gücünde senkron jeneratörle tamamlanmış bir yapıya sahip.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Almanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleriAlmanya'dan sonra konut fiyatlarının en çok arttığı İzmir'in tercih nedenleri
Köy öğrencilerinin eğitim gördüğü okul, koleji aratmıyorKöy öğrencilerinin eğitim gördüğü okul, koleji aratmıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.