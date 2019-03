Türkiye'nin en yaşlı fenomeninden gençlere tavsiye: Hüsranınızı ertesi güne taşımayın

Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul’da 125 yıldır hizmet veren Darülaceze’de 20 yıldır yaşayan Füsün Kaslak, nam-ı diğer Süslü Füsun, gençlere “Hüsranınızı ertesi güne taşımayın, böylece benim gibi genç kalabilirsiniz” tavsiyesinde bulundu. Anne ve babasının ölümünün ardından 1999 yılından itibaren Darülaceze’de kalmaya başlayan Füsun Kaslak, nam-ı diğer Süslü Füsun, Darülaceze’nin dikkat çeken simaları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en yaşlı fenomeni olarak da bilinen, neşeli tavrı ve bakımlı halleriyle görenleri kendine hayran bırakan Füsun Kaslak, takılarıyla da dikkat çekiyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Her çınara bir nesil borçluyuz’ fotoğraf sergisinde gençlik fotoğrafıyla yan yana aynı karede olan Kaslak, şimdi daha genç, bakımlı ve dinç olduğunu söyledi. “DARÜLACEZE, KİMLİĞİMİ YENİDEN YAPTI” 20 yıldır evim dediği Darülaceze’de kalan Süslü Füsun, ilk geldiği zamanlara tereddütlü ve hüsranlı olduğunu ancak şimdi ‘iyi ki Darülaceze olmuş’ diye düşündüğünü ifade etti. Nam-ı diğer Süslü Füsun, “Beni buraya bazı şartlar getirdi ama şimdi iyi ki diyorum. Şu an burada çok mutluyum, eğer evde olsaydım bir hiçtim ama burası bana çok güzel bir isim verdi, kimliğimi yeniden yaptı” dedi. “AİLEM BİLE SÜSÜMDEN VAZGEÇİREMEDİ” Ailesi tarafından gençliğinde büyük baskılar altında yetiştiğini söyleyen Kaslak, “Ben çok süslü olduğum için bana Süslü Füsun diyorlar. Gençliğimden beri hep böyleyim. Ailem bile beni bundan vazgeçiremedi. Babamız makyaja karşıydı. Aynı baskıyı anneme de yaptılar ama ‘ben annem değilim’ dedim. Erken yaşta makyaja başladım, büyükler ne yapıyorsa ben de onu yaptım. Kim ne derse desin Füsun dediğini yaptı. Babam en sonunda pes etti ve makyaj takımını kendi elleriyle getirdi. ‘Ben kaybettim sen kazandın kızım’ dedi. Bu süsten beni kimse vazgeçiremez. Ben saçlarıma fön çektirdiğimde benliğimi buluyorum” diye konuştu. “HÜSRANI ERTESİ GÜNE TAŞIMAYIN” Youtube kanalıyla da çektiği videolarla gününün nasıl geçtiğini, neler yaptığını anlatan Süslü Füsun, gençlere uzun süreli dinç kalabilmenin formülünü söyledi ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bugün hüsranlandıysanız, hüsranı ertesi güne taşımayarak benim gibi dinç kalabilirsiniz. Her şeyi unutup gideceksiniz. Hayat böyle bir şeyi unutamaz, devamlı bir şeyi parmağına dolarsan olmaz. Ben dolamıyorum. Diyorum ki ‘Füsun keyfine bak, kalan kalsın, dökülen dökülsün. Sen hayatı yaşamaya devam et, yaşamak çok güzel şey.’” “ÖĞRENCİLERDEN BANA GENÇLİK AŞISI YAPILDI” Üniversiteli öğrenciler tarafından hazırlanan sergide fotoğraflarını görünce şaşırdığını, mutlu olduğunu ve ‘Bu ben miyim?’ diye kendisine sorduğunu belirten Süslü Füsun, sözlerine şöyle devam etti: “Herkes şu anki halimin fotoğraftakinden çok daha güzel olduğunu söylüyor. Fotoğrafını gördüğümde çok büyük ölçüde şaşırdım. Bu ben miyim dedim. Ben kendimi aslında hiç beğenmem. Gençlerle bir araya gelmek duyguların en güzeli. Bana onlardan gençlik aşısı yapıldı.”