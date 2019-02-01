Türkiye’nin en yaşlı nüfusu Sinop’ta

Türkiye’nin en kuzeyinde bulunan mutlu şehir Sinop, yüzde 40,3 oranı ile ülkenin en fazla ortanca yaş nüfusunu barındırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, orta yaş nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2019 yılında yüzde 40,3 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 39,9 ile Balıkesir, yüzde 39,6 ile Giresun izledi. Sinop’un Türkiye’deki iller arasında en ortanca nüfus oranında başı çekmesi; gençleri göç vermesinden ve emekli olan Sinopluların memleketlerine geri dönmelerinden kaynaklanıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Melih Keleş, “Türkiye 2018 yılı verilerinin sonucunda Sinop’umuz orta yaş nüfusu ve yaşlı nüfusu noktasında 1. sırada. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Ama Sinop’umuzun insanının eğitim açısından veya eğitim görmek için il dışını tercih etmesi, iş imkanları gibi sebeplerde bu nüfusun artışını özellikle de yaşlı nüfusunun artışını arttırabiliyor. Bununla ilgili tabii ki bizim bakanlığımızın hizmet modelleri ortaya çıkıyor. Veya gereksinim ihtiyacı hasıl oluyor. Bu noktada da bizim bakanlığımıza ait huzurevimiz 80 kapasiteyle yaşlılarımızın hizmetinde. Yine bunun yanında evde tek başına kalan yaşlılarımıza çocukları tarafından bakılmayan yaşlılarımıza evde temizlik ve bakım hizmetleri sunuyoruz. Bu hizmetlerimize de ekiplerimiz bakım elemanlarımız her evimize gidip, tabii durumun ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza evlerinin temizliğini, yemek yapımını yaşlılarımızla beraber alışveriş yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu hizmetten de çok mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Biz de bu konu da çok mutlu oluyoruz. Böyle bir hizmet yaptığımız için de yine 80 kapasiteli huzurevimizde 20 kişi özel bölümümüz var ve 60 kişi de normal yaşlı bakımı yapıyoruz. Burada da yine yaşlılarımızla konuştuğumuz zaman burada ki hizmetlerimizden de çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Yaşlılarımıza en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.