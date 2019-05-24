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Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 100 metre gövdeye ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, inşası süren Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, inşası süren Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliğinde 100 metreye ulaşıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olan Yusufeli Barajı'nda gövde beton döküm işlerine 2018'de başlandı. Gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "Dün itibarı ile barajda 1 milyon 100 bin metreküp beton dökerek gövde betonunda yüzde 27,5 gerçekleşmeye ulaşıldı. Ulaşılan bu gerçekleşme ile de gövde yüksekliği 100 metreye ulaşılan barajda böylece birinci dalya tamamlanmış oldu. Ayrıca barajın yükselmesiyle beton dökülen alanın büyümesinden istifade edilerek günlük beton hızı da artmaya başladı" denildi. '100 KATLI GÖKDELEN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞABİLİYOR' Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve HES projesinin kurulu gücünün 558 MW ve yıllık enerji üretiminin 1 milyar 888 milyon kilowattsaat olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmalarına planladığı şekilde devam ediliyor, enerji santralinin elektromekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliği ile 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşabiliyor. Yusufeli Barajı'nın gövdesinde kullanılacak olan 4 milyon metreküp beton ile Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılabilir. Ayrıca proje ile üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek."

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