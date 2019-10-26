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Türkiye’nin en yüksek barajının inşaatından Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye’nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi’nin son hali görüntülendi.

Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Türkiye’nin en yüksek barajı olma özeliği taşıyacak olan Yusufeli Barajı’nın çalışanları, Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi’nin son hali görüntülendi. Dev barajın gövdesinde toplanan çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin sınırlarında terör gruplarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek için asker selamı gönderdi.
Baret ve yelekleriyle barajın inşaatının gövdesine çıkan çalışanlar,” Türkiye’nin en yüksek barajından Mehmetçiğe selam” diyerek asker selamı verdi.

Bir destekte Deriner ve Muratlı Barajı çalışanlarından
Çoruh nehri üzerinde bulunan Deriner ve Muratlı barajı çalışanları da destek kampanyasına katıldı. Deriner barajı gövdesinde ve Muratlı barajı işletme binası içinde toplanan çalışanlar burada da asker selamı durarak Barış Pınarı Harekatı’na görev yapan askerlere destek oldu.

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