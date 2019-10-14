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Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı’nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Artvin’deki doğa harikası Hatila Vadisi Milli Parkında bulunan Cam Seyir Terası, Ekim ayı itibariyle 29 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Artvin’deki Hatila Vadisi Milli Parkı’nda geçtiğimiz yıllarda yaptırılan, Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
2016 yılının Ekim ayında hizmete giren ve il merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sıkıldım Kayası mevkisinde 490 metre rakımda, Hatila Deresi’nden 220 metre yükseklikte sarp kayalara monte edilen seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı. Kaya birleşim noktasından 15 metrelik mesafeye uzanan cam seyir terası, 7 metre uzunlukta ve 7,5 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 50 metrekare genişliğinde cam alana sahip seyir terası, son baharla birlikte ziyaretçilerinin akınına uğruyor.

Camın üstünde durmak ürkütücü
Cam seyir terasının üzerinde ziyaretçiler ilk deneyimlerinde heyecan ve tereddüt yaşarken bir süre sonra da eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkarıyor. Ziyaretçilerden Ezger Kaşka, “Türkiye´nin en yüksek cam seyir terası olduğu için merak ettik ve gelip görmek istedik. Çok beğendik güzel yapılmış bir yer. Aşağısı çok yüksek, insan ister istemez tedirgin oluyor. Hatta birlikte geldiğimiz bazı arkadaşlarımız çıkamadı. Camın üstünde durmak ürkütücü olduğu kadar bir o kadar da heyecanlı” dedi.
Hatay’dan çam seyir terasını görmek için gelen Ali Çalışkan ise “Arkadaşlarla birleştik turizm amaçlı gezmeye geldik. Karadeniz’i gezdik, en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi de cam seyir terasıydı. İlk defa çıkıyorum, yükseklik korkumun olduğunu burada hissettim. İnanılmaz deneyimdi benim için. Bu heyecanı yaşamak için değerdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor

Türkiye’nin en yüksek cam seyir terasına çıkmak cesaret istiyor
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